Mikrofirmy ostoją dla pracowników w wieku poprodukcyjnym

Na koniec kwietnia br. w najmniejszych firmach (do 5 osób) zatrudnionych było aż 43 proc. wszystkich pracowników w wieku poprodukcyjnym – poinformował Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Okazuje się, że łącznie w polskiej gospodarce pracowało ich w tym czasie ponad 785 tys., co oznacza wzrost o 3 proc. r/r.

Polski Instytut Ekonomiczny, powołując się na dane GUS, przekazał, że pod koniec kwietnia w gospodarce narodowej pracowało 785 477 osób w wieku produkcyjnym (60/65 lat i więcej). Oznacza to wzrost o 3 proc. r/r. Udział pracowników w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie zatrudnionych osiągnął 5,2 proc.

Mamy coraz więcej emerytów

PIE podkreśla, że przybywa osób w wieku emerytalnym; na koniec 2023 roku było ich około 8,8 mln, w porównaniu do 8,65 mln rok wcześniej. Wzrost można zauważyć również w przypadku stopnia aktywności zawodowej tych osób.

Duże firmy nie dla silversów

Z badania wynika, że w dużych podmiotach gospodarczych (250 i więcej pracowników) pracowało 2,5-krotnie mniej seniorów niż w małych firmach. W tych ostatnich zatrudnionych było 367 tys. osób w wieku poprodukcyjnym, a ich udział w ogólnej liczbie pracujących w wieku 65 lat i więcej wyniósł 43 proc.

Z kolei w dużych przedsiębiorstwach było to jedynie 19 proc. (ponad 145 tys. osób). Wygląda na to że nie są to odpowiednie propozycje dla tzw. silver generation (określenie pochodzi od siwych włosów). Jeśli chodzi o udział tych osób w ogólnej liczbie pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki, to najwyższy jest on w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (11 proc.) oraz w edukacji (10 proc.).

Źródło: PAP, PIE, GUS

Oprac. GS

