Już wiadomo o kogo upomni się Wojsko Polskie w 2025 roku

W przyszłym roku rząd planuje powołanie maksymalnie 16 tys. nowych osób do zawodowej służby wojskowej, a także do 39,7 tys. osób do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Na ćwiczenia trafi 200 tys. rezerwistów – tak wynika z projektu rozporządzenia, znajdującego się już w wykazie prac legislacyjnych.

Rozporządzenia ws. określenia liczby osób, które w kolejnym roku mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych są wydawane przez rząd co roku. Wskazują one, ile maksymalnie osób będzie mogło zostać powołanych do Wojska Polskiego w następnym roku – jako żołnierze zawodowi, żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz aktywnej rezerwy.

Jesteś w trakcie kształcenia? Nic nie szkodzi

Do dobrowolnej służby zasadniczej przewiduje się powołanie do 4,7 tys. osób w trakcie kształcenia. Ponadto, w planach jest wezwanie (w tym na ćwiczenia) do 44 tys. żołnierzy w ramach służby terytorialnej oraz „na określoną liczbę dni w roku” do 30 tys. żołnierzy aktywnej rezerwy.

Nawet 200 tys. rezerwistów czekają ćwiczenia

Projekt wskazuje ponadto, ilu rezerwistów będzie mogło być powołanych na ćwiczenia wojskowe. W 2025 roku ma ich być tyle samo, co w br., a więc maksymalnie 200 tys. W tej liczbie zawarte są m.in. szkolenia uzupełniające kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy, którzy w sytuacji mobilizacji byliby przeznaczeni do zajęcia stanowisk, na który wymagane są wyższe kwalifikacje, niż mają obecnie.

Chodzi tu np. o przeszkolenie rezerwistów, którzy wcześniej uczyli się obsługi starego, poradzieckiego sprzętu w obsłudze nowoczesnego, wchodzącego obecnie na wyposażenie wojska.

Masz przydział? Będziesz pierwszy

W ostatnich miesiącach Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji informowało jednak, że na ćwiczenia obecnie wzywani są przede wszystkim ci, którzy mieli już kontakt z wojskiem, np. w ramach obecnie zawieszonej obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, a zatem złożyli już przysięgę wojskową otrzymali przydziały mobilizacyjne do konkretnych jednostek.

Powołania mogą też dotyczyć osób przeniesionych do rezerwy, które wcześniej nie pełniły służby wojskowej, ale przeszły kwalifikację wojskową.

Szkolenia dla studentów-ochotników

W założeniach projektu czytamy, że część limitu wynoszącego 200 tys. rezerwistów planuje się także przeznaczyć na realizację programu Legia Akademicka, skierowanego do studentów-ochotników zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego organizowanego we współpracy z uczelniami cywilnymi. Przygotowany przez MON projekt ma być przyjęty do końca roku.

