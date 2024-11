Wydatki budżetu gnają! Wyższe o 27 proc. niż rok temu

W budżecie państwa na koniec października br. odnotowano 129,79 mld zł deficytu, co oznacza wykonanie 70,5 proc. planu na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Resort podał w komunikacie, że po październiku 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły dochody 519,22 mld zł, tj. 76,1 proc. planu, wydatki 649,31 mld zł, tj. 74,9 proc. planu.

Ustawa budżetowa na 2024 r. przewiduje dochody budżetu państwa w kwocie 682,38 mld zł, limitem wydatków na poziomie 866,38 mld zł i deficytem budżetowym nie większym niż 184 mld zł.

Wykonanie wydatków budżetu

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2024 r. wyniosło ok. 649,3 mld zł tj. 74,9 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 137,5 mld zł (tj. o 26,9 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r. (511,8 mld zł, tj. 73,8 proc. planu).

„Nominalny wzrost wydatków po dziesięciu miesiącach 2024 wynika ze wzrostu wydatków ogółem zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 rok. Wzrost wydatków w ustawie budżetowej na 2024 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wynosi 24,9 proc. tj. 173,0 mld zł i związany jest z priorytetami zaplanowanymi w ustawie na 2024 rok.

Jakie podatki złożyły się na dochody budżetu?

Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 18 proc. r/r (tj. o ok. 37,1 mld zł) i wyniosły 243,6 mld zł po październiku 2024 r., podało Ministerstwo Finansów. Dochody z podatku PIT w tym czasie wzrosły o 17,2 proc. r/r (tj. o ok. 11,8 mld zł) do 80,6 mld zł, zaś z podatku CIT były niższe o 15,4 proc. r/r (tj. ok. 9 mld zł) i wyniosły 49,8 mld zł.

„Dochody z VAT w październiku br. były wyższe o 1,1 mld zł, tj. 4,3 proc. r/r i wyniosły ok. 26,4 mld zł. Wykonanie dochodów z tyt. VAT w październiku dotyczyło transakcji ekonomicznych zrealizowanych we wrześniu. W październiku GUS ogłosił, że sprzedaż detaliczna spadła nominalnie we wrześniu o 2,2 proc. r/r. Wrześniowy spadek sprzedaży przełożył się na październikowe osłabienie dynamiki dochodów z VAT” - czytamy w komunikacie.

Dochody z podatku PIT wyniosły 80,6 mld zł i były wyższe o ok. 11,8 mld zł (tj. 17,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-październik 2023 r. Dochody z podatku CIT wyniosły 49,8 mld zł i były niższe o ok. 9 mld zł (tj. 15,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-październik 2023 r., podano także.

Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 74,1 mld zł i były wyższe o ok. 4,3 mld zł (tj. 6,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-październik 2023 r.

„W okresie styczeń-październik 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 53,6 mld zł i było niższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 1,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-październik 2023 r.”

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski eksport posypał się na całego. Ujemne saldo

Chiński Smok. Bilion dolarów salda handlowego na plus

Lider PiS: Orlen jest niszczony. „To ma być nauczka”

»» Daniel Obajtek komentuje dramatyczne załamanie wyników finansowych Orlenu - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24