Rząd Tuska hojny dla samorządów, oszczędza na wojsku

W budżecie państwa na koniec czerwca br. odnotowano 69,91 mld zł deficytu, co oznacza wykonanie 38 proc. planu na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Po maju br. deficyt wynosił 53,1 mld zł.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2024 r. wyniosło ok. 373,8 mld zł tj. 43,1 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 90,5 mld zł (tj. o 31,9 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r. (283,3 mld zł, tj. 42,1 proc. planu), podało Ministerstwo Finansów. Resort podał, że po czerwcu 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły 303,88 mld zł, tj. 44,5 proc. planu, wydatki - 373,79 mld zł, tj. 43,1 proc. planu.

Ustawa budżetowa na 2024 r. przewiduje dochody budżetu państwa w kwocie 682,38 mld zł, limitem wydatków na poziomie 866,38 mld zł i deficytem budżetowym nie większym niż 184 mld zł.

Na co szły pieniądze z budżetu?

„W okresie styczeń - czerwiec 2024 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w wysokości 77,3 mld zł tj. 42,8 proc. planu,

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego - w wysokości 68,5 mld zł tj. 58,1 proc. planu,

Obrona Narodowa - w wysokości 42,8 mld zł tj. 36,4 proc. planu,

Obsługa długu Skarbu Państwa - w wysokości 26,6 mld zł tj. 40,1 proc. planu,

Budżety Wojewodów - w wysokości 26,3 mld zł tj. 54,9 proc. planu,

Sprawy wewnętrzne - w wysokości 20,5 mld zł tj. 46,0 proc. planu,

Środki własne UE - w wysokości 16,2 mld zł tj. 47,1 proc. planu,

Szkolnictwo wyższe i nauka - w wysokości 15,2 mld zł tj. 48,2 proc. planu ” - czytamy w komunikacie.

Poprawa wpływów z VAT, gorzej z CIT

Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 20,6 proc. r/r (tj. ok. 24,4 mld zł) i wyniosły 143,2 mld zł w po czerwcu 2024 r., podało Ministerstwo Finansów. Dochody z podatku PIT w tym czasie wzrosły o 36,3 proc. r/r (tj. ok. 10,8 mld zł) do 40,5 mld zł, zaś z podatku CIT były niższe o 10,1 proc. r/r (tj. ok. 4,2 mld zł) i wyniosły 37 mld zł.

„Dochody z VAT w czerwcu br. były wyższe o 4,9 mld zł, tj. 30,1 proc. r/r i wyniosły ok. 21,1 mld zł. Stanowi to istotną poprawę w stosunku do maja br., gdzie wzrost wynosił 21,9 proc. r/r. Trzeba przy tym zauważyć, że wykonanie wpłat VAT w czerwcu dotyczy transakcji ekonomicznych dokonanych co do zasady w maju, w którym nie obowiązywała już tarcza żywnościowa. Na dynamikę dochodów z VAT pozytywnie wpłynęła również sprzedaż detaliczna, która wzrosła nominalnie o 5,4 proc. r/r” - czytamy w komunikacie.

W przypadku dochodów z CIT należy pamiętać, że ze względu na inne terminy rozliczenia rocznego dane miesięczne są nieporównywalne z poprzednim rokiem. W 2024 r. roku termin rozliczenia rocznego CIT (zapłaty nadwyżki podatku należnego nad wpłaconymi zaliczkami -dopłaty) za 2023 r. przypadał na 2 kwietnia. W efekcie w kwietniu br. obserwowaliśmy wysokie dochody budżetu państwa z CIT wynikające z dopłat podatku w rozliczeniu rocznym. W 2023 r. termin uregulowania dopłat z tytułu rozliczenia rocznego (za 2022 r.) miał miejsce pod koniec czerwca, przez co w poprzednim roku wysokie dochody wynikające z dopłat podatku widoczne były dopiero w czerwcu, a nie w kwietniu jak w tym roku, wskazano w informacji.

Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 42 mld zł i były wyższe o ok. 2,3 mld zł (tj. 5,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - czerwiec 2023 r.

W okresie styczeń - czerwiec 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 31,0 mld zł i było niższe o ok. 0,1 mld zł (tj. 0,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - czerwiec 2023 r.

ISBnews, sek

