Młodych zmroziło! Rośnie fala obaw przed bezrobociem

Odsetek osób obawiających się utraty pracy wzrósł o 6 pkt proc. r/r do 31,6 proc. w br.; 54,9 proc. badanych nie obawia się utraty pracy; 13,5 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem”, wynika z „Barometru Rynku Pracy” Gi Group Holding.

„Największy niepokój jest zauważalny wśród młodych pracowników - w grupie do 24. roku życia odsetek ten wynosi niemal 40 proc., a także w branży handlowej, w której sięga on 39 proc.” - czytamy w komunikacie.

Z raportu wynika, że 4 proc. obawia się zwolnienia w najbliższym miesiącu, 7 proc. - w najbliższym półroczu, 12 proc. - w ciągu roku, 10 proc. - w okresie dwóch lat.

Dodano, że 74,3 proc. firm planuje utrzymanie poziomu zatrudnienia w najbliższym kwartale, a zwolnienia zamierza przeprowadzić ok. 5 proc. Jednocześnie więcej organizacji niż w ubiegłym roku chce zwiększyć poziom zatrudnienia. Takie plany deklaruje 16,7 proc. ankietowanych firm, podczas gdy rok temu odsetek ten wynosił 12,9 proc., podano także.

„Obawy częściej niż ogół pracujących podzielają osoby do 24. roku życia (40 proc.) oraz zarabiający w granicach 3000-3999 zł, a także powyżej 10 tys. zł (po 39 proc.). Niepewność zatrudnienia odczuwają w podobnej mierze mężczyźni (32,5 proc.) i kobiety (niecałe 31 proc.)” - czytamy dalej.

O pracę coraz bardziej boi się Polska południowa

Na poziomie regionalnym największy wzrost obaw o pracę widoczny jest w Polsce południowej, 40 proc. wskazań - tj. dwa razy więcej niż rok temu (24 proc.). Podobna sytuacja występuje w regionie południowo-zachodnim, gdzie odsetek osób obawiających się zwolnienia wzrósł z 25,9 proc. do 36 proc.

„Może to być związane z trudnościami branży motoryzacyjnej, która w tych regionach jest istotnym pracodawcą. Wyjątkiem jest region centralny, gdzie odsetek obawiających się o zatrudnienie spadł z ponad 23 proc. do 11 proc.” - czytamy dalej.

Najbardziej niepewnie czują się zatrudnieni w handlu - w 2025 r. niemal 39 proc. pracowników handlu obawiało się zwolnienia, na drugim miejscu są pracownicy sektora usług, wśród których podobną niepewność odczuwa niemal 35 proc.

„Pracownicy, którzy odczuwają niepewność co do bezpieczeństwa zatrudnienia, częściej rozważają zmianę zawodu lub branży. Aż 69,4 proc. osób obawiających się utraty pracy lub planujących jej zmianę deklaruje otwartość na przebranżowienie. Dla porównania, wśród ogółu pracowników ten odsetek jest znacznie niższy - 42,5 proc. rozważa zmianę zawodu, przy czym tylko 10,2 proc. deklaruje pełną gotowość do takiej decyzji” - podsumowano.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Jak problemy z wiatrem, ratuje nas węgiel!

Choroby zakaźne atakują! Pękł nasz klosz bezpieczeństwa

Koszty budowy domu w 2025 r. Najdrożej jest… zacząć

»»Czy Putin ograł Trumpa? Ekspert Marek Budzisz uważa, że do pokoju jeszcze daleko – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24