Zaskakująca odsłona sporu o majątek spółek Grupy Polsat

We wtorek rano ok. godz. 10:20 akcje Cyfrowego Polsatu notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie traciły 7,85 proc. i kosztowały 13,9 zł. Wcześniej media poinformowały, że Zygmunt Solorz przegrał w sądzie ze swoimi dziećmi, przez co nie może sam decydować o majątku spółek Grupy Polsat.

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wynosił podczas dzisiejszego otwarcia 14,83 zł, a około godziny 10:20 spadał do 13,91 zł, tracąc 7,85 proc.

Jak przekazała we wtorek Wyborcza.pl, Zygmunt Solorz przegrał w sądzie ze swoimi dziećmi co oznacza, że nie może sam decydować o majątku spółek Grupy Polsat. Sąd w Liechtensteinie wydał wyrok w tej sprawie 26 października, ale utrzymywano go w tajemnicy. Możliwość podejmowania decyzji zablokował też miliarderowi sąd na Cyprze.

„To kolejna - bardzo ważna - odsłona konfliktu pomiędzy założycielem Polsatu i jego obecną żoną Justyną Kulką a trójką dorosłych dzieci miliardera: Aleksandrą Solorz, Piotrem Solorzem i Tobiasem Żakiem” - poinformował portal.

„Wyrok trzymano w tajemnicy, bo przez cały ten czas dzieci podejmowały próby kontaktu z ojcem, ale – jak twierdzą - było im to uniemożliwiane. Wciąż mają nadzieję na rozwiązanie sporu, jednak ich zdaniem może to nastąpić tylko w wyniku bezpośredniej rozmowy z ojcem” – powiedział Wyborczej.pl przedstawiciel dzieci Solorza.

»» O sytuacji spółek Zygmunta Solorza czytaj tutaj:

Cyfrowy Polsat odwołał Tobiasa Solorza z rady nadzorczej

Prawnik: spółki holdingu Z. Solorza pracują normalnie

Imperium Solorza. Dzieci już przejęły stery?

Cyfrowy Polsat: „działamy stabilnie, zgodnie z planem”

Kurator w fundacjach kontrolujących rodzinny majątek

Ponadto we wtorek Onet poinformował, że sąd w Liechtensteinie wprowadził kuratora do kluczowych fundacji kontrolujących rodzinny majątek, żeby uniemożliwić Solorzowi i Kulce wydziedziczenie dzieci miliardera, pochodzących z poprzednich małżeństw. Od tego momentu - jak czytamy - Solorz i Kulka nie będą mogli samodzielnie podejmować kluczowych decyzji w Grupie Polsat.

Cyfrowy Polsat kontroluje m.in. w 100 proc. telekomunikacyjne firmy Polkomtel i Netię oraz Telewizję Polsat i Grupę Interia.pl. Ma też kontrolne udziały w energetycznej grupie ZE PAK oraz w firmie deweloperskiej Port Praski.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Czołgi z Korei? „Stronie polskiej się nie spieszy”

Kryzys hutnictwa. Strategia stalowa pilnie potrzebna

Rząd zatapia rynek srebra. Zyskają Niemcy

»»Miliony złotych na wyjazdy ekipy Tuska - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24