Sankcje za Gazę? Ten kraj Izraelowi nie sprzeda broni

Kanada zaprzestanie sprzedaży broni do Izraela – podała w środę telewizja TVA Nouvelles. Minister imigracji Kanady Marc Miller ostrzegł, że Izrael może dodatkowo utrudnić wydostanie się ze Strefy Gazy osób z kanadyjskim obywatelstwem i członków ich rodzin.

„Kanada przestanie sprzedawać broń Izraelowi” - informowała TVA Nouvelles, cytując agencję AFP i jej rządowe źródła po poniedziałkowym przyjęciu przez Izbę Gmin uchwały, wzywającej rząd do działań na rzecz utworzenia państwa palestyńskiego w ramach negocjowanego rozwiązania dwóch państw, Izraela i Palestyny.

Kontrowersje wokół projektu

W pierwotnej wersji projektu, zgłoszonego przez nieformalnego koalicjanta rządu, Nową Partię Demokratyczną, niewiążąca dla rządu uchwała wzywała do jednostronnego uznania państwa palestyńskiego. Tej wersji rząd się sprzeciwił i po wielu godzinach negocjacji oraz zgłoszeniu przez partię liberalną 14 poprawek, za uchwaleniem opowiedzieli się nie tylko zapowiadający wcześniej poparcie parlamentarzyści Bloku Quebeckiego, ale także parlamentarzyści liberalni, w tym członkowie rządu i premier Justin Trudeau. Uchwała wezwała też rząd do zaprzestania sprzedaży broni Izraelowi i do zwiększenia wysiłków na rzecz przeciwdziałania nielegalnemu handlowi bronią na świecie, w tym do przeciwdziałania transakcjom z Hamasem.

Jak podawała AFP, minister spraw zagranicznych Melanie Joly informowała, że od początku wojny między Izraelem a Hamasem po ataku na Izrael 7 października ub.r., rząd Kanady nie wyrażał zgody na sprzedaż broni do Izraela, a po 8 stycznia nie wydawano żadnych licencji. Według innych źródeł rządowych, sprzedaż po 7 października dotyczyła wyłącznie wyposażenia „nie śmiercionośnego”, jak np. sprzęt komunikacyjny.

Problemy dla azylantów

Minister imigracji Marc Miller ostrzegł w środę, że uchwała może utrudnić wydostanie się ze Strefy Gazy osobom szukającym azylu w Kanadzie – podała agencja The Canadian Press. „Każda decyzja, postrzegana jako niekorzystna, może wpłynąć na ich (Izraela – PAP) podejmowanie decyzji na najwyższym politycznym szczeblu” – – powiedział Miller. Agencja cytowała izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israela Kaca, który powiedział, że środki wymienione we wniosku, w tym zawieszenie eksportu broni do Izraela, osłabią zdolność kraju do obrony, a „historia osądzi za to” Kanadę.

Rządowy program oferuje azyl dla członków rodzin Kanadyjczyków, którzy znajdują się obecnie w Strefie Gazy, zakłada wydanie ok. tysiąca czasowych wiz. Dotychczas tylko 14 osób zostało przepuszczonych przez przejście w Rafah, kontrolowane przez Izrael i Egipt – podała The Canadian Press.

