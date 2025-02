Milion aut używanych – idziemy na rekord!

Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w styczniu br. wyniosła 76 993 sztuk, co oznacza wzrost o 5,8 proc. r/r, podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. To 19. z kolei miesiąc wzrostu i najlepszy początek roku od pięciu lat. Według prognoz Instytutu w tym roku import sięgnie ok. 1 mln szt., co oznaczałby wzrost o ponad 4 proc. r/r.

„Zdecydowaną większość sprowadzonych w pierwszym miesiącu roku pojazdów - dokładnie 69 119 sztuk - stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 4,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Na uwagę zasługuje natomiast import samochodów użytkowych - 7 874 sztuki to o 16,9 proc. więcej niż przed rokiem, ale co ważniejsze, to największy wynik od co najmniej 2000 roku, od kiedy CEPiK udostępnia dane importowe. Mamy zatem nowy rekord styczniowy” - czytamy w komunikacie.

Jadą auta coraz młodsze

Wiek importowanych aut ustabilizował się i na początku roku wyniósł 11,96 roku, o około 6 miesięcy mniej niż średnia z 2024 roku. Decydujący wpływ na taki - wciąż jednak zaawansowany - wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi (dokładnie 12,05 roku). W tej grupie pojazdów padł jeden nowy rekord - udział benzyny w „osobówkach” po raz pierwszy przekroczył 60 proc.

Ciekawostką jest znacząco rosnący popyt na używane samochody elektryczne (+39,9 proc.), podano także.

W rankingach popularności marek od lat niewiele się zmienia. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, a w kategorii aut dostawczych - Renault. W przypadku modeli osobowych na początku roku dwa modele mają niemal identyczne wyniki - VW Golf i Opel Astra (różnica wynosi tylko 9 sztuk). W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejszym modelem jest bezkonkurencyjny Renault Master, wymieniono.

Prognoza importu w 2025 r.

„W 2025 roku import może być jeszcze wyższy niż w 2024 roku. Obecna prognoza IBRM Samar zakłada wzrost na poziomie ponad 4 proc., co przełoży się na import ok. 1 mln aut używanych. Skąd bierze się ten prognozowany wzrost? Z jednej strony oferta aut na rynkach zagranicznych jest coraz bogatsza (ze względu na koniec problemów z dostępnością samochodów w czasie pandemii ), z drugiej - trend ‘elektryfikowania się’ rynków zachodnich, przy jednoczesnym pozbywaniu się aut spalinowych, sprzyja sprowadzaniu tych ostatnich w korzystnych cenach. Importowi sprzyja też niski kurs euro, ale w tym przypadku zasadne jest pytanie: jak długo kurs taki się utrzyma? Jednocześnie rosnące ceny nowych aut na polskim rynku sprawiają, że część ich potencjalnych nabywców (szczególnie prywatni klienci) będzie decydować się na zakup aut używanych. Prognozowana obniżka stóp procentowych także może wzmóc zainteresowanie używanymi autami (tańsze kredyty) - przewidują analitycy Samar.

Prawdopodobnie nadal będzie rosła liczba sprowadzanych aut elektrycznych, a - pomimo korzystniejszych cen - udział starszych diesli będzie się zmniejszał (m.in. z powodu wprowadzania SCT w kolejnych miastach). Trudno natomiast ocenić, czy starsze samochody z wtryskiem wielopunktowym nadal będą tak atrakcyjne, jeżeli ceny LPG wzrosną po rezygnacji z importu z Rosji” - czytamy także.

