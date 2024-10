Najbogatsi zapłacą za swój ślad węglowy?

Czy rządy bogatego Zachodu opodatkują loty prywatnych odrzutowców i luksusowe jachty w ramach ratowania klimatu? Taki pomysł zaproponowała jedna z organizacji, wskazując, że przeciętny człowiek musiałby żyć 300 lat, by wyemitować tyle CO2, co miliarder korzystający w ciągu roku ze swojego prywatnego odrzutowca.

„Rządy powinny zapewnić, że ci, którzy najbardziej zanieczyszczają, również najwięcej płacą, a w Wielkiej Brytanii pierwszym i kluczowym krokiem powinno być odpowiednie opodatkowanie prywatnych odrzutowców i super jachtów” - czytamy w raporcie opublikowanym przez organizację charytatywną OXFAM.

Z analizy zatytułowanej „Prawdziwy koszt luksusowych podróży” wynika, że brytyjski obywatel potrzebuje 11 lat na wyemitowanie takiej ilości dwutlenku węgla, jaką powoduje jeden lot z Londynu do Nowego Jorku i z powrotem prywatnym odrzutowcem. Inne porównanie dotyczy przelotu JET-em z Londynu do Paryża - w tym przypadku emisja jest 180 razy większa niż przy przejeździe szybkim pociągiem Eurostar pod kanałem La Manche i nawet 12-krotnie niż w przypadku podróży samochodem spalinowym (zasilanym benzyną).

1,5 biliona euro wpływów

Według OXFAM, „gdyby na milionerów i miliarderów na całym świecie nałożono podatki majątkowe, rocznie przyniosłyby one co najmniej 1,5 biliona euro”. Organizacja wskazuje, że choć prywatne odrzutowce i super jachty należą „do najbardziej zanieczyszczających środowisko środków transportu”, mimo to nie są opodatkowane.

W mediach pojawiają się także inne przykłady i wyliczenia emisji zanieczyszczeń najbogatszych ludzi świata, na podstawie raportu „Nierówności węglowe zabijają”. Na przykład dziennik „The Guardian” pisze, że „pięćdziesięciu największych miliarderów produkuje w niecałe trzy godziny więcej CO2 niż mieszkaniec Wysp Brytyjskich przez całe swoje życie”. A emisję z ich luksusowych jachtów porównano do setki ludzi żyjących 86 lat.

Według analiz dwa prywatne odrzutowce założyciela Amazona, Jeffa Bezosa uwolniły tyle samo dwutlenku węgla, ile pracownik Amazona w USA wyemitowałby w ciągu 207 lat. Zaś ślad węglowy z jachtów należących rodziny Walton (lider handlu w USA Walmart) w ciągu jednego roku można porównać z tym, jaki przypada na 1714 pracowników jej sklepów.

Hipokryzja multimiliarderów

Od apelu do wdrożenia systemu podatkowego dla powodujących największy ślad węglowy droga bardzo daleka. Tym bardziej, ze wielu z najbogatszych ludzi na świecie promuje siebie, jako osoby wspierające walkę z globalnym ociepleniem. Przypomnijmy, że niemal do legendy przeszła odpowiedź Billa Gatesa z lutego zeszłego roku na pytanie dziennikarza BBC, czy loty odrzutowcami i mówienie o ochronie klimatu, to nie hipokryzja.

Popieram złoty standard finansowania Climeworks, które ma na celu bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza w stopniu znacznie przekraczającym ślad węglowy mojej rodziny, i wydaję miliardy dolarów na innowacje klimatyczne – mówił założyciel Microsoftu.

Klimat przed szczytem klimatycznym

Choć analizy OXFAM i apel o opodatkowanie najbogatszych nie są zaskakujące, bo już wcześniej inne organizacje - szczególnie ekologów przedstawiały podobne propozycje, to jednak pojawia się w szczególnym momencie. Już 11 listopada rusza kolejny wielki światowy szczyt klimatyczny pod egidą ONZ – tym razem organizowany będzie w stolicy Azerbejdżanu. Do Baku przybędą nie tylko eksperci, naukowcy, ekoorganizacje czy szefowie rządów, ale zapewne także niektórzy z miliarderów. I tematem będzie walka z globalnym ociepleniem

Agnieszka Łakoma

