Jak zarobić we Wszystkich Świętych? Zobacz!

W okresie Wszystkich Świętych legalnie można zarobić nawet do 5400 zł brutto - wyliczyli eksperci firmy Personnel Service. Wskazali, że najbardziej dochodowe zajęcia to czyszczenie grobów, sprzedaż kwiatów i zniczy w okolicach cmentarzy oraz przewóz osób.

Personnel Service zwrócił uwagę, że Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to okres, w którym wielu Polaków zleca czyszczenie grobów firmom lub osobom indywidualnym. Z analiz firmy wynika, że cena za uporządkowanie nagrobka lub grobowca wynosi od 90 do 150 zł netto. Jej eksperci dodali, że w tym czasie popularną usługą jest także zapalanie zniczy – osoby oferujące takie usługi mogą liczyć na stawki rzędu 10 zł za zapalenie 1-2 zniczy.

„Aby świadczyć te usługi, nie trzeba zakładać działalności gospodarczej, wystarczy zainwestować w środki czyszczące oraz wystawić ogłoszenie na mediach społecznościowych lub bezpośrednio na cmentarzu” - podkreślili. Wskazali też, że przepisy pozwalają na zarobek w wysokości do 2700 zł brutto miesięcznie. „Co oznacza, że pracując na przełomie października i listopada można legalnie osiągnąć dochód nawet do 5400 zł brutto – ocenił ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Eksperci zauważyli też, że sprzedaż kwiatów, wkładów do zniczy i zniczy w okolicach Wszystkich Świętych zdecydowanie rośnie, a w dwa kluczowe dni potrafi być nawet trzykrotnie wyższa.

Dla osób, które decydują się sprzedawać te produkty, zwłaszcza w okolicach cmentarzy, to szansa na zarobek wynoszący nawet kilka tysięcy złotych dziennie. A to dlatego, że marże wkładów do zniczy, zniczy oraz popularnych chryzantem rosną nawet o kilkaset procent.

Według Personnel Service okres Wszystkich Świętych to też szansa na zarobek dla kierowców taksówek lub osób świadczących usługi przewozowe.

W dużych miastach, dostęp do cmentarzy bywa ograniczony. Wiele miejsc jest dostępnych wyłącznie dla komunikacji miejskiej, taksówek i usług przewozowych. W efekcie kierowcy mogą liczyć na większy ruch” - zaznaczyli eksperci. „W zależności od długości przejazdu stawka kierowcy taksówki może sięgać od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu złotych za przejazd.

