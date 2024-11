Ile w tym roku trzeba zapłacić za chryzantemy?

Dla producentów chryzantem to już naprawdę ostatni dzwonek na sprzedaż wyprodukowanych roślin. Markety do ostatniej chwili kusiły atrakcyjnymi ofertami (np. 2 produkty + 1 gratis). Również gospodarstwa ogrodnicze organizowały promocje, choć ich właściciele nie ukrywali, że rosnące koszty energii, nawozów czy środków ochrony musiały w końcu odbić się na finalnej cenie produktu.

Od kilku miesięcy ogrodnicy przygotowywali chryzantemy, żeby na 1 listopada były one w jak najlepszej formie, a ich atrakcyjny wygląd skłaniał do zakupu. Skracali je i osłaniali, by roślina trzymała niski, zwarty pokrój w postaci kształtnej kuli. Z kolei osłanianie donic miało opóźnić kwitnienie. Pora powiedzieć „sprawdzam”!

Drobnokwiatowe najtańsze

Cena za doniczkę lub sztukę ciętych kwiatów zależy od popularności odmiany, kosztów produkcji, ale i możliwości finansowych klientów. Tradycyjnie najtańsze są chryzantemy drobnokwiatowe – 31 października w hurcie trzeba było za nie zapłacić od 10 do 15 zł – mowa o doniczce o średnicy 25 cm. Ceny chryzantem średniokwiatowych w takiej samej donicy zaczynają się od 22 zł, za to chryzantemy wielokwiatowe tej wielkości trudno znaleźć taniej niż po 27 zł za sztukę. Zasada jest prosta – im bardzie stoisko jest oddalone od bramy wejściowej na cmentarz, tym ceny niższe.

„ Długi weekend zaduszkowy”

W 2024 roku święto Wszystkich Świętych przypada w piątek. To dzień wolny od pracy, co wydłuża weekend. Czy zaowocuje to zwiększonym ruchem na cmentarzach, a przy okazji napompuje popyt na chryzantemy? Sprzedawcy właśnie na to liczą.

Oprac. GS

