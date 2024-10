O! 'Zetki' mówią tak: praca fizyczna jest atrakcyjna

53 proc. badanych z pokolenia Z uważa, że praca fizyczna może być atrakcyjną opcją zawodową - wynika z badania SW Research na zlecenie Job Impulse. Warunkiem jest odpowiednie wynagrodzenie, możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii oraz rozwój zawodowy.

Z badania wynika, że wkraczające na rynek pracy pokolenie Z uważa, że praca fizyczna może być opcją na życie zawodowe. Jednocześnie 24 proc. ankietowanych postrzega pracę fizyczną raczej negatywnie, a 14 proc. nie ma na ten temat precyzowanego zdania.

Nowe badania: wystarczy, że dobrze zapłacą

Wyniki ankiety - według autorów publikacji - świadczą o tym, że praca fizyczna nie jest całkowicie odrzucana przez młodych ludzi, a tych, którzy postrzegają ją jako atrakcyjną jest znacznie więcej niż w poprzednich pokoleniach. Praca fizyczna „może stanowić realną opcję zawodową, pod warunkiem, że zostaną spełnione określone warunki związane z wynagrodzeniem, organizacją pracy oraz możliwością rozwoju zawodowego” - napisali.

Respondenci, którzy uznali, że praca fizyczna nie jest dla nich opcją zawodową, argumentowali to koniecznością nadmiernego wysiłku (55 proc.), zbyt niskimi płacami (50 proc.) oraz niskim prestiżem społecznym (48 proc.). Z kolei ci, którzy dostrzegali atrakcyjność tej opcji zadowodwej, wskazywali przede wszystkim dobre wynagrodzenie (50 proc.), możliwość szybkiego wejścia na rynek pracy (48 proc.) oraz stabilne zatrudnienie, na które jest rynkowy popyt (44 proc.).

Przyszły pracowniku!

Prezes Jop Impulse Łukasz Koszczoł wskazał, że w kontekście deficytów kadrowych, zwłaszcza w sektorach takich jak logistyczny, budowlany czy produkcyjny, pracodawcy powinni pokazać, że praca fizyczna to już nie tylko siła mięśni, ale także umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi oraz technologii.

To pozwoli pracownikom nie tylko na rozwój praktycznych umiejętności, ale także na zdobywanie specjalistycznej wiedzy, która może prowadzić do awansów i nowych ról w strukturach przedsiębiorstw” – powiedział. Dodał, że stworzenia bardziej sprzyjającego środowiska pracy jest również warunkiem przyciągnięcia do prac fizycznych większej liczby kobiet, które mogą zapełnić luki kadrowe.

Respondenci wskazali, że by praca fizyczna stała się dla nich bardziej atrakcyjna należy poprawić warunki pracy i bezpieczeństwa (53 proc.). Ponadto ważna jest dla nich elastyczność czasu pracy (48 proc.) oraz atrakcyjne pakiety świadczeń dodatkowych (46 proc.) Niemniej ważne okazały się inwestycje w nowoczesne technologie, prowadzące do automatyzacji procesów – 35 proc. oraz programy rozwoju zawodowego i szkoleń – 33 proc.

„Przyszłość pracy fizycznej w erze cyfrowej zależy od tego, jak skutecznie pracodawcy potrafią dostosować swoje oferty do oczekiwań młodego pokolenia. Automatyzacja, technologia, elastyczne godziny pracy i perspektywy rozwoju to klucze, które mogą otworzyć drzwi pokolenia Z do kariery w zawodach fizycznych” - podsumowali autorzy. Dodali, że rynek pracy stoi przed wyzwaniem, ale też ogromną szansą.

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2024 roku. Grupa badawcza obejmowała 450 osób z generacji Z, tj. urodzonych między 1995 a 2012 rokiem.

Job Impulse to firm rekrutacyjna w kraju, która działa na polskim rynku pracy od ponad 17 lat. Świadczy usługi w zakresie rekrutacji pracowników z Polski i z zagranicy, legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, doradztwa personalnego i outsourcingu.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Morawiecki: zatrzymać drożyznę Tuska!

Tusk rozbije Lasy Państwowe? Na początek pozwalnia!

Katastrofa Volkswagena! Zamyka fabryki, zwolni tysiące

»» Były prezes Orlenu Daniel Obajtek na antenie telewizji wPolsce24: „naruszyłem wielkie, wielomiliardowe interesy. Może został wydany na mnie wyrok?” – oglądaj tutaj: