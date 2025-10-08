Rząd chce, by policja, ABW i KAS zastąpiły CBA

1 maja 2026 r. ma zostać zlikwidowane Centralne Biuro Antykorupcyjne - przewiduje nowy projekt ustawy umieszczony na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. W środę ma się nim zająć rząd - wynika z planu posiedzenia Rady Ministrów.

Rząd już raz przyjął projekt ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz likwidacji CBA 10 grudnia 2024 r. Zgodnie z nim CBA miało przestać istnieć 1 lipca 2025 r. Dokument nie trafił do Sejmu, bo były prezydent Andrzej Duda zapowiadał, że likwidacji nie podpisze.

W projekcie, co do którego reasumpcję głosowania zapowiedziano na środę, oprócz innej daty zakończenia działania Biura, znalazły się dodatkowe artykuły zmieniające kilka ustaw. Podstawowe treści projektu ustawy pozostały jednak bez zmian.

Tak, jak w projekcie z grudnia 2024 r. zadania likwidowanego CBA mają zostać przeniesione do policji, w której ma powstać Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, oraz do wzmocnionej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i do Krajowej Administracji Skarbowej, która miałaby przejąć badanie oświadczeń majątkowych. W projekcie zapisano też m.in. zasady koordynacji działań antykorupcyjnych oraz szczegóły podjęcia i prowadzenia osłony antykorupcyjnej.

Co dodano, co usunięto z projektu likwidacji CBA

W przygotowanej na środowe posiedzenie rządu nowej wersji projektu dodano m.in. wynikające z planowanej likwidacji Biura zmiany w ustawach o ochronie ludności i obronie cywilnej, o udziale Polski w systemie rejestrującym dane osób wjeżdżających i wyjeżdżających z Unii Europejskiej, o rynku pracy, czy doręczeniach elektronicznych. Są też zaplanowane inne drobne zmiany m.in. w przepisach regulujących powierzanie pracy cudzoziemcom, świadczenia dla stulatków, czy usuwanie skutków powodzi.

Z wcześniejszej wersji usunięto natomiast m.in. zapisy, które już straciły moc, np. planowane zmiany w ustawie o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, sprawowanej przez nasz kraj w pierwszej połowie 2025 r. Wykreślono też dotyczące Biura zapisy dotyczące przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz ustawy o promocji zatrudnienia.

Likwidacja CBA od 1 maja 2026 r.

Zgodnie z projektem - jeśli w takiej formie przyjmie go Rada Ministrów - ustawa miałaby wejść w życie 1 maja, oprócz kilkunastu przygotowujących likwidację CBA artykułów, które zaczęłyby obowiązywać już 1 lutego 2026 r.

W uzasadnieniu zaznaczono, że zaplanowane w budżecie państwa na 2026 r. środki dla CBA to 334,7 mln zł. Po likwidacji w połowie roku pozostałe pieniądze mają zostać rozdzielone proporcjonalnie do przejętych zadań i etatów – najwięcej (73 proc.) trafi do policji, 15,5 proc. do ABW, a 11,5 proc. do KAS - wynika z oceny skutków tej regulacji.

W CBA jest około 1300 etatów funkcjonariuszy i 200 pracowników cywilnych. Projekt zakłada, że 950 funkcjonariuszy i 200 pracowników cywilnych po wejściu w życie regulacji zostanie przeniesionych do CBZK. Trafi tam także ok. 300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z innych jednostek policji. Po 150 etatów trafi do KAS i ABW, a część osób skorzysta z uprawnień emerytalnych nabytych w CBA - zakładają projektodawcy.

PAP, sek

