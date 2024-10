Dzień wolny. Wigilia? Koszt 6-8 mld zł dla gospodarki

Wigilia Bożego Narodzenia powinna być dniem wolnym od pracy, ale należy się zastanowić czy nie ma innych dni wolnych, które nie są tak ważne; każdy dzień wolny to koszt dla gospodarki od 6 do 8 mld złotych - powiedziała w Radiu Zet minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Polacy chcą

„Ludzie chcą (wolnej Wigilii) i słusznie, zobaczmy jakie mamy dni wolne, może nie wszystkie są tak ważne dla ludzi, bo każdy dzień wolny to jest koszt dla gospodarki” - mówiła Pełczyńska-Nałęcz. Zapytana jaki to koszt, odparła „Widziałam różne wyliczenia od 6 mld do 8 mld”.

Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda powiedział we wtorek w Radiu Zet, że zgadza się z pomysłem uczynienia Wigilii dniem wolnym, dlatego podpisałby ustawę przygotowaną przez posłów Lewicy.

Projekt Lewicy

Lewica w miniony piątek złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw zakładający, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła na antenie TOK FM, że to, czy wolny od pracy będzie już tegoroczny 24 grudnia, zależy od tego, kiedy i w jakim tempie projekt ustawy będzie procedowany przez parlamentarzystów.

„ Ja się nie zgodzę”

W środę, minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski zadeklarował w RMF24, że jest za wolną Wigilią, ale wskazał problem dotyczący budżetu państwa.

„Na pewno nie zgodzę się na wprowadzenie wolnej od pracy Wigilii w tym roku” - zadeklarował w środę szef MRiT Krzysztof Paszyk

Pietru przeciw

Ryszard Petru (Polska 2050) skrytykował projekt ustawy na platformie X, wyliczając, że „każdy dodatkowy dzień wolny od pracy kosztuje gospodarkę 6 mld zł”.

pap, jb

