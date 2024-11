Uwaga! Handlują zbożem skażonym podczas powodzi

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych apeluje o czujność. Docierają do niej informacje, z których wynika, że w obiegu pojawiło się zboże skażone podczas ostatniej powodzi. Pamiętajmy: żadne produkty, które miały styczność z wodami powodziowymi, nie nadają się do spożycia przez ludzi czy zwierzęta!

Na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej opublikowano apel wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o zwrócenie szczególnej uwagi na parametry skupowanych zbóż.

Inspektor przestrzega

Inspektor podkreślił, że produkty rolne i artykuły rolno-spożywcze, w tym zboża, które miały styczność z wodą powodziową, muszą zostać zutylizowane i nie mogą być konsumowane. Nawet po osuszeniu nie nadają się one ani do spożycia, ani do przetwórstwa, nie mogą też być przeznaczane na pasze.

Tylko do celów przemysłowych

Ewentualnie da się je spożytkować do celów przemysłowych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zestawianie firm z terenu całej Polski, które wyraziły gotowość przyjęcia takich nieprzydatnych do spożycia płodów rolnych do wykorzystania na cele energetyczne.

Źródło: IJHARS

Oprac. GS

