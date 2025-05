Handlarze mocno kombinują z młodymi ziemniakami

Młode polskie ziemniaki zazwyczaj trafiają do sprzedaży w połowie maja. Przed tym terminem można kupić w sklepach i na bazarach ziemniaki wczesne, które z młodymi nie mają wiele, a w zasadzie nic wspólnego. W dodatku są to najczęściej kartofle z importu.

Jak alarmuje portal Interia Biznes, ewidentnie mamy do czynienia z nieuczciwymi praktykami rynkowymi, analogicznymi do tych stosowanych w przypadku truskawek.

Czy „wczesność” to pora wzrostu?

Warzywa, które obecnie można kupić na tragach, w serwisach sprzedażowych czy w warzywniakach, najpewniej są odmianami wczesnych ziemniaków. Jednak, jak pisze Interia Biznes, powołując się na wpis gospodarstwa rolnego Kuduk na jego stronie internetowej, określenie „wczesne” odnosi się w tym przypadku najpewniej do pory wzrostu.

Polskie ? Nie, z Cypru i Grecji

Marzec i kwiecień to czas, gdy można już kupić ziemniaki wczesne, ale tak naprawdę są to stare bulwy kartofli wczesnych odmian. Takie ziemniaki najczęściej trafiają nad Wisłę z importu – m.in. z Cypru i Grecji. Z kolei sformułowanie „młode” dotyczy fazy wzrostu. Tego typu kartofle zbiera się wtedy, gdy ich bulwy nie są jeszcze w pełni ukształtowane, ale już nadają się do jedzenia. Przekręt? Oceńcie Państwo sami…

