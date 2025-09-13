Będzie wielki problem z ochroną zbóż

Rolnicy muszą się szykować na poważne zmiany. Kończy się bowiem możliwość sprzedaży i stosowania kilku kluczowych substancji w ochronie zbóż: tritosulfuronu, metrybuzyny i flufenacetu. To duży problem, bo każda z nich działała na inne grupy chwastów i jest trudna do zastąpienia.

Eksperci podkreślają, że konieczne będzie szukanie alternatywnych rozwiązań. Dla wielu gospodarstw oznacza to kolejny wzrost kosztów, które coraz bardziej rozjeżdżają się z przychodami.

Tritosulfuron – używany w zbożach i kukurydzy przeciwko przytulii, makowi polnemu czy rdestowi – można stosować tylko do 7 listopada. Metrybuzyna, zwalczająca m.in. chabry, komosę i chwastnicę, znika z rynku 24 listopada i tej jesieni może być ona użyta po raz ostatni w młodych fazach wzrostu zbóż. Największym problemem okaże się jednak wycofanie flufenacetu – filaru jesiennych herbicydów, skutecznego na miotłę zbożową, stokłosę czy życicę trwałą. Choć formalnie będzie on dostępny do grudnia przyszłego roku, już teraz dystrybutorzy radzą pospieszyć się z zakupem, bo bardzo szybko zniknie z półek.

