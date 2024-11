Wigilia dniem wolnym od pracy. Sejm zdecydował!

Sejm uchwalił w środę późnym wieczorem nowelizację ustawy, zgodnie z którą od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Nowela przewiduje też, że od 2025 roku trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Regulacja trafi teraz do prac w Senacie.

Za nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw głosowało 403 posłów, przeciw było 10, a 12 wstrzymało się od głosu.

Dopiero od przyszłego roku

Wcześniej Sejm odrzucił m.in. poprawki PiS i Lewicy, by 24 grudnia był dniem wolnym już od tego roku. Większości głosów nie uzyskała także poprawka koła Razem, która przywracała pierwotny kształt projektu, by dwie, a nie trzy niedziele poprzedzające Wigilię były handlowe.

Razem i PiS ręka w rękę

Paulina Matysiak (Razem) apelowała z mównicy sejmowej, by „poprzeć pracowników handlu, którzy ciężko pracują” i przyglądają się sejmowym głosowaniom. Poprawkę koła Razem pozytywnie ocenił także poseł PiS Paweł Jabłoński. Proszę zwrócić uwagę na to, że Lewica zgłosiła dobry projekt, ten projekt jest merytoryczny, więc Prawo i Sprawiedliwość go popiera – podkreślił. Ostatecznie za poprawką koła Razem zagłosowało 211 posłów, przeciw było 215, a trzech wstrzymało się od głosu.

Sklepy będą nieczynne

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy przewiduje ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których teraz – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14-tej.

Dodatkowa, trzecia handlowa niedziela w grudniu jest rozwiązaniem kontrowersyjnym – ocenił Piotr Ostrowski, prezes OPZZ.

Nie oprócz, tylko zamiast

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. We wtorek, na posiedzeniu komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny, do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 roku, a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.

Jeżeli tzw. pracujące niedziele mają być w zamian za wolną Wigilię, to mówimy temu rozwiązaniu absolutne NIE – zadeklarował Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy rozczarowani

Do głosowań w Sejmie odnieśli się w rozmowie z PAP przedstawiciele związków zawodowych. Wskazali, że choć pomysł ustanowienia wolnej Wigilii jest oczekiwany, to wątpliwości budzi wprowadzenie do ustawy dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu.

Źródło: PAP

Oprac. GS