Von der Leyen nie odpuści: będą odstrzały wilków w Europie

W Radzie Europy przegłosowana została we wtorek zmiana w statusie wilka - ze „ściśle chronionego” na „chroniony”. Teraz swoje przepisy będzie mogła zmienić Unia Europejska. Pozwoli to na przeprowadzanie odstrzałów drapieżnika przez jej kraje członkowskie.

Status wilka reguluje Konwencja Berneńska - dokument przyjęty przez Radę Europy, którym zajmuje się stały komitet. To on we wtorek przegłosował zmianę, którą zainicjowała wcześniej Unia Europejska.

Zmiana w prawie międzynarodowym otwiera drogę do zmian przepisów unijnych. Zmiana wejdzie w życie 7 marca. Po tym terminie Komisja Europejska będzie mogła zaproponować nowelizację dyrektywy siedliskowej.

Ma ona dać krajom członkowskim „większą elastyczność” w zarządzaniu populacją wilka - będą one mogły przeprowadzać odstrzał tych drapieżników. „Przeniesienie wilka” z jednego aneksu unijnej dyrektywy do drugiego będzie wymagało zgody Parlamentu Europejskiego i Rady UE, co oznacza, że zmiana będzie musiała przejść całą procedurę legislacyjną.

Ursula von der Leyen osobiście zainteresowana

„Ważne wiadomości dla naszych społeczności wiejskich i rolników” - oznajmiła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie. „Konwencja Berneńska postanowiła zmienić status ochrony wilków, ponieważ potrzebujemy zrównoważonego podejścia między ochroną dzikiej przyrody a ochroną naszych środków do życia” - powiedziała.

Komisja Europejska zaproponowała zmianę w grudniu 2023 r. Media łączyły tę propozycję ze stratą, jaką poniosła osobiście von der Leyen - wilk zabił wcześniej jej kucyka Dolly na farmie w Niemczech.

