Kobieta skazana na śmierć za defraudację 12 mld dol.

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok skazujący Emila Cz. na 6 miesięcy ograniczenia wolności za znęcanie się nad matką oraz zobowiązuje go do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Sąd orzekł wobec Emila C. także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość 50 m