Rachunki galopują. Jak zacisnąć pasa, by je opłacić?

Ponad połowa Polaków deklaruje, że jeśli koszty życia spowodują, że nie będą w stanie opłacić rachunków, to ograniczą wydatki przede wszystkim na ubrania i rozrywkę - wynika z badania zleconego przez KRD. Podobny odsetek wskazuje, że aby uregulować zobowiązania poszuka dodatkowego dochodu.

Krajowy Rejestr Długów podkreślił, że wyniki przeprowadzonego dla tej instytucji badania pokazują, że większość respondentów priorytetowo traktuje terminowe regulowanie rachunków. Ponad połowa badanych (52,1 proc.) deklaruje, że jeśli rosnące koszty życia spowodują pogorszenie ich sytuacji finansowej i uniemożliwią opłacenie rachunków na czas, to jednak będą się starać je opłacić szukając oszczędności w innych obszarach. Respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru.

Jakie wydatki do obcięcia?

Podobny odsetek (46,1 proc.) twierdzi, że poszuka dodatkowego źródła dochodu lub lepiej płatnej pracy. Z kolei 32,2 proc. zrezygnuje z kilku usług, w tym np. karnetu na siłownie. O podwyżkę w miejscu pracy poprosi 14,7 proc., a na próbę wynegocjowania nowych warunków spłaty swoich zobowiązań z dostawcą usług zdecyduje się 10,2 proc. badanych. Dla niektórych respondentów terminowe spłacenie rachunków okazuje się nie być priorytetem, gdyż 17 proc. twierdzi, że opłaci je z opóźnieniem lub dopiero gdy będzie taka możliwość. Podobna grupa (17,1 proc) deklaruje, że opłaci tylko najważniejsze zobowiązania.

Z badania wynika, że największą skłonność do ograniczania wydatków aby opłacić rachunki mają osoby starsze. W grupie 55-65 lat takie deklaracje składa 61 proc. badanych, a w gronie najstarszych, czyli 65-74 lata, takich wskazań jest najwięcej - 73 proc. Jednocześnie te osoby w najmniejszym stopniu (odpowiednio 9,2 proc. i 11,3 proc.) są skłonne podjąć próbę wynegocjowania nowych warunków z dostawcami usług. Różni to ich od najmłodszych (18-24 lata), gdzie odsetek ten wynosi 13 proc.

40 proc. Polaków, będzie mniej wydawać na jedzenie

Wśród osób deklarujących, że będą starać się opłacić wszystkie rachunki kosztem innych wydatków, najwięcej osób oszczędzać będzie w ubraniach (78,5 proc.), na rozrywce, czyli np. wyjściu do restauracji i kina (73,6 proc.) oraz na wakacjach (70,1 proc.). Z kolei 50,6 proc. badanych w tej grupie ograniczy wydatki na dodatkowe zajęcia (np. poprzez zakup mniejszego karnetu). Ponadto, 40 proc. badanych zmniejszy koszty żywności. Najrzadziej deklarowano chęć oszczędzania na lekarstwach, gotowych na to było 10,9 proc. respondentów.

Dodatkowo, to kobiety częściej niż mężczyźni decydują się na oszczędności na ubraniach i jedzeniu. Panowie są bardziej skłonni do ograniczenia wydatków na wakacje. Rozbieżność jest też w podziale na wiek, najmłodsi oszczędzą na wyjściach do restauracji i kina (79,2 proc), a osoby w wieku 45-54 na ubraniach (83,2 proc.).

Badanie „Portfele polskich gospodarstw domowych pod presją rosnących cen” zostało zrealizowane w III kwartale 2024 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, przez IMAS International, na grupie 1001 dorosłych Polaków w wieku 18-74 lat.

