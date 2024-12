Płynie rzeka aut z importu. Będzie milion w tym roku?

Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w listopadzie br. wyniosła 74 070 sztuk, co oznacza wzrost o 5,4 proc. r/r, podał IBRM Samar. To 17. z kolei miesiąc wzrostu.

„Listopad 2024 roku to kolejny, siedemnasty już miesiąc rosnącego importu. Prognoza IBRM Samar na ten rok rzędu 940-960 tysięcy sztuk ma szanse na realizację. Obecnie trend 12-miesięczny pokazuje wartość 957 461 sztuk. Zdecydowaną większość sprowadzonych w 2024 roku pojazdów - dokładnie 816 011 - stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 19,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Import samochodów użytkowych - 80 031 sztuk - jest o 26,2 proc. większy niż przed rokiem” - pisze w raporcie Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Najpopularniejszy pojazd: 12-letnie auto kompaktowe z Niemiec

Wiek importowanych aut ustabilizował się i po jedenastu miesiącach bieżącego roku wynosi 12,4 roku. Decydujący wpływ na taki wciąż zaawansowany wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi (13 lat).

W rankingach popularności marek od lat niewiele się zmienia. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, a w kategorii aut dostawczych - Renault. W przypadku modeli osobowych o pozycję lidera nadal walczą trzy - Opel Astra, Volkswagen Golf i Audi A4, aczkolwiek reprezentant Opla systematycznie zwiększa przewagę. W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejsze jest niezmiennie Renault Master.

Dominuje import z Niemiec. Rośnie przywóz aut z USA

Oto ranking TOP20 krajów, z których w 2024 roku najczęściej importowane są samochody do Polski (w nawiasie zmiana r/r):

Niemcy - 466 966 szt. (19,3 proc.) Francja - 92 561 szt. (7,4 proc.) Belgia - 65 067 szt. (23,7 proc.) Stany Zjednoczone - 62 404 szt. (49,2 proc.) Holandia - 44 432 szt. (11,4 proc.) Włochy - 29 530 szt. (42,4 proc.) Dania - 24 204 szt. (31,6 proc.) Szwecja - 22 410 szt. (-2,6 proc.) Austria - 21 177 szt. (14,8 proc.) Szwajcaria - 19 931 szt. (14,1 proc.) Kanada - 6 518 szt. (38,2 proc.) Czechy - 5 549 szt. (39,7 proc.) Norwegia - 5 268 szt. (-11,3 proc.) Wielka Brytania - 4 195 szt. (18,4 proc.) Luksemburg - 3 572 szt. (33,8 proc.) Finlandia - 3 323 szt. (13 proc.) Hiszpania - 2 232 szt. (12,7 proc.) Litwa - 1 895 szt. (21,3 proc.) Japonia - 1 787 szt. (32,2 proc.) Słowacja - 1 234 szt. (27,3 proc.)

Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów do Polski pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 52,5 proc. Najwyższy wskaźnik wzrostu w gronie TOP20 krajów odnotowały Stany Zjednoczone (+49,2 proc.), które zajmują obecnie 4. miejsce w rankingu, wyprzedzając Holandię. W zestawieniu TOP20 tylko import z Norwegii i Szwecji wykazał spadek, odpowiednio o 11,3 i 2,6 proc.. W większości przypadków - poza Francją - wskaźniki wzrostu są dwucyfrowe, a w TOP10 import z każdego kolejnego kraju przekroczył barierę 10 tysięcy sztuk, wskazał Samar.

