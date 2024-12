Policja nowojorska na tropie zabójcy menedżera

Policja jest coraz bliżej aresztowania prawdopodobnego zabójcy dyrektora generalnego firmy ubezpieczeniowej UnitedHealthcare, Briana Thompsona. „Sieć się zaciska” – powiedział w sobotę burmistrz Nowego Jorku Eric Adams. FBI oferuje 50 tys. dolarów za informacje, które doprowadzą do aresztowania podejrzanego.

„Gdy obława na zabójcę Thompsona weszła w czwarty dzień, burmistrz Adams oświadczył, że policja jest coraz bliżej aresztowania. +Sieć się zaciska+” — przekonywał cytowany przez „New York Post” burmistrz, który sam był niegdyś policjantem.

Adams odmówił odpowiedzi na pytanie, czy śledczy znają już nazwisko podejrzanego.

„Nie chcemy tego teraz ujawniać. Jeśli to zrobimy, damy wskazówkę osobie, której szukamy. Niech nadal wierzy, że może się ukryć. Ujawniliśmy jego twarz. Ujawnimy kim jest i postawimy go przed wymiarem sprawiedliwości” – podkreślił.

Nie jest jasne czy kurtka w znalezionym plecaku zabójcy, była tą samą, którą nosił w trakcie środowego ataku, kiedy zabił na Manhattanie Thompsona. Wciąż nie wiadomo też jaki był motyw morderstwa.

System monitoringu w Nowym Jorku zarejestrował ucieczkę sprawcy zabójstwa / autor: PAP/EPA/Justin Lane

FBI oferuje nagrodę w wysokości do 50 tys. dolarów za informacje związane z zabiciem Thompsona. Władze zwróciły się o pomoc do społeczeństwa w pochwyceniu podejrzanego. Agencja AP poinformowała powołując się na policję, że zabójca prawdopodobnie opuścił Nowy Jork autobusem.

„Na nagraniu wideo widać jak mężczyzna ucieka rowerem do Central Parku, a później bierze taksówkę na dworzec autobusowy, z którego można pojechać do New Jersey i liniami Greyhound do Filadelfii, Bostonu i Waszyngtonu” – pisze Associated Press powołując się na szefa wydziału śledczego policji Josepha Kenny’ego.