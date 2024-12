Telewizja wPolsce24: sprzedaż TVN to fake news

Jak ustaliła w kilku wiarygodnych źródłach Telewizja wPolsce24, informacje o rzekomej sprzedaży TVN-u węgierskiemu koncernowi medialnemu są fake newsem. „Może chcą przestraszyć tych, którzy głosowali na Koalicję Obywatelska, że ich ulubiona tuba medialna może zostać sprzedana” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł Grzegorz Puda z PiS – relacjonuje portal wPolityce.pl

W sierpniu tego roku „Financial Times” poinformował, że kierownictwo amerykańskiego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery rozważa, zamiast podziału grupy, sprzedaż niektórych jej aktywów. Miałoby to dotyczyć stacji TVN. Powodem tych decyzji mają być kłopoty finansowe grupy WBD, której kurs spadł o prawie 70 proc. Dyrektor generalny David Zaslav i dyrektor finansowy Gunnar Wiedenfels mieli rozważać wszystkie możliwe scenariusze, by zaradzić tej sytuacji. Nikt jednak nie mówił i nie mówi o możliwości sprzedaży TVN węgierskiemu koncernowi medialnemu.

Nie ma w tym ziarna prawdy, nie ma takich rozmów. O plotkach w tej sprawie słyszymy co jakiś czas i prawdopodobnie są one związane z TVN. Mają one odstraszyć każdego potencjalnego klienta — mówi Telewizji wPolsce24 osoba dobrze zorientowana w sprawie.