11 firm zapłaci 1,8 mln zł kary. „Zmowa przetargowa”

11 firm geodezyjno-kartograficznych zapłaci łącznie prawie 1,8 mln zł kary za udział w niedozwolonym porozumieniu dotyczącym przetargów - poinformował w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firmy składały wspólną ofertę, a następnie dzieliły zamówienie.

Postępowanie UOKiK wykazało, że 11 firm geodezyjno-kartograficznych wspólnie ustalało warunki swojego udziału w przetargach publicznych. Urząd wskazał, że przedsiębiorstwa przystępowały do przetargów w formie dużego konsorcjum, które składało jedną wspólną ofertę, a następnie dzieliło między uczestników uzyskane zamówienie. W praktyce oznaczało to, że niektóre firmy formalnie uczestniczyły w przetargach, ale nie wykonywały żadnych prac. W ocenie prezesa UOKiK przedsiębiorcy działając w mniejszych składach byliby w stanie zrealizować zadania zlecane w przetargach, a utworzenie konsorcjum miało na celu zawarcie zmowy przetargowej i wyeliminowanie konkurencji pomiędzy jego uczestnikami.

„Zawieranie konsorcjum jest dopuszczalną formą współpracy przedsiębiorców. Jeśli jednak firma może samodzielnie wykonać usługi lub mogą one być zrealizowane przez mniejszą liczbę podmiotów, to przystąpienie do przetargu w formie szerokiego konsorcjum może zostać uznane za ograniczającą konkurencję zmowę przetargową. Tak było w przypadku spółek z branży kartograficzno-geodezyjnej” – zaznaczył prezes UOKiK Tomasz Chróstny.