Stopy procentowe w USA obniżone

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił obniżyć poziom głównej stopy procentowej do 4,25-4,5 proc. z 4,5-4,75 proc., poinformował Fed. To ruch zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał sie cięcia stóp o 25 pb.

„Wspierając swoje cele, Komitet zdecydował się obniżyć docelowy zakres stopy funduszy federalnych o 1/4 pkt proc. do 4-1/4 do 4-1/2 procent. Rozważając zakres i harmonogram dodatkowych dostosowań do docelowego zakresu stopy funduszy federalnych, Komitet dokładnie oceni napływające dane, zmieniające się perspektywy i równowagę ryzyk. Komitet będzie kontynuował redukcję posiadanych skarbowych papierów wartościowych oraz agencyjnych papierów dłużnych i agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Komitet jest mocno zaangażowany we wspieranie maksymalnego zatrudnienia i przywrócenie inflacji do celu 2 proc.” - czytamy w komunikacie.