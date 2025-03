Fed nie zmienił stóp w USA i obniżył prognozy wzrostu

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił pozostawić stopy procentowe bez zmian w przedziale 4,25-4,5 proc., poinformował Fed po posiedzeniu.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

„Wspierając swoje cele, Komitet zdecydował się utrzymać docelowy zakres stopy funduszy federalnych na poziomie 4-1/4 do 4-1/2 procent. Rozważając zakres i czas dodatkowych dostosowań do docelowego zakresu stopy funduszy federalnych, Komitet dokładnie oceni napływające dane, zmieniające się perspektywy i równowagę ryzyk. Komitet będzie kontynuował redukcję posiadanych skarbowych papierów wartościowych oraz agencyjnych papierów dłużnych i agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Począwszy od kwietnia, Komitet spowolni tempo spadku posiadanych papierów wartościowych poprzez zmniejszenie miesięcznego limitu wykupu skarbowych papierów wartościowych z 25 mld USD do 5 mld USD. Komitet utrzyma miesięczny limit wykupu długu agencyjnego i agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką na poziomie 35 mld USD. Komitet jest silnie zaangażowany we wspieranie maksymalnego zatrudnienia i przywrócenie inflacji do celu 2 proc.” - czytamy w komunikacie.

Fed będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze.

„Komitet będzie przygotowany do odpowiedniego dostosowania nastawienia polityki pieniężnej, jeśli pojawią się zagrożenia, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celów Komitetu. Oceny Komitetu będą uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych, a także sytuacji finansowej i międzynarodowej” - czytamy dalej.

Fed podwyższył prognozy inflacji

Inflacja PCE w USA wyniesie w tym roku 2,6-2,9 proc. (wobec 2,3-2,6 proc. oczekiwanych na 2025 r. w grudniu 2024 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed). Mediana prognoz na 2025 r. wynosi obecnie 2,7 proc. (wobec 2,5 proc. w grudniowej projekcji).

Inflacja w tym ujęciu prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 2,1-2,3 proc. w 2026 r. (wobec 2-2,2 proc. w grudniowej projekcji) i 2-2,1 proc. na 2027 r. (wobec 2 proc. w grudniowej projekcji).

Obniżka wzrostu PKB

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 1,5-1,9 proc. (wobec 1,8-2,2 proc. oczekiwanych na 2025 r. w grudniu ub.r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej. Mediana prognoz na 2025 r. wynosi obecnie 1,7 proc. (wobec 2,1 proc. w grudniowej projekcji). Wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 1,6-1,9 proc. w 2026 r. (wobec 1,9-2,1 proc. w projekcji grudniowej) i 1,6-2 proc. w 2027 r. (wobec odpowiednio 1,8-2 proc. oczekiwanych w grudniu).

Jaka stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w USA wyniesie w tym roku 4,3-4,4 proc. (wobec 4,2-4,5 proc. oczekiwanych na 2025 r. w grudniu ub.r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej. Mediana prognoz na 2025 r. wynosi obecnie 4,4 proc. (wobec 4,3 proc. oczekiwanych w grudniu).

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 4,2,-4,5 proc. w 2026 r. (wobec 4,1-4,4 proc. w projekcji grudniowej) i na 2027 r.: 4,1-4,4 proc. (wobec 4-4,4 proc. w projekcji grudniowej).

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Samozwańczy egzekutorzy posprzątają w finansach

Katastrofa finansowa. MZ „Nie ma pomysłu”, „gra na przeczekanie”

Mniej klientów w galeriach handlowych. Powód jest jeden

»»Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego: Tusk chce zagłodzić Trybunał – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24