Niższe stopy w strefie euro! Rynek czeka na więcej

Zgodnie z oczekiwaniami rynku, Europejski Bank Centralny na kwietniowym posiedzeniu ponownie obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Stopa depozytowa spadła z 2,50 proc. do 2,25 proc., co oznacza szóstą z rzędu obniżkę w trwającym od czerwca 2024 roku cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

Inflacja i stopy procentowe w strefie euro / autor: materiały prasowe Portu

Analitycy: luzowanie polityki monetarnej uzasadnione

„Decyzja EBC nie była zaskoczeniem dla rynku. Bank kontynuuje cykl łagodzenia polityki w warunkach słabnącej presji inflacyjnej. W marcu inflacja HICP spadła do 2,2 proc. r/r, a bazowa do 2,5 proc.. Presja cenowa w usługach oraz ceny energii, które wcześniej należały do głównych czynników proinflacyjnych, również zaczęły się obniżać. Jednocześnie największe gospodarki Unii Europejskiej nadal tkwią w stagnacji, a napięcia handlowe z USA dodatkowo pogarszają perspektywy wzrostu. W takim otoczeniu dalsze luzowanie polityki monetarnej wydaje się uzasadnione – skomentowali decyzję analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Rynek spodziewa się kolejnych cięć w czerwcu i lipcu, a instrumenty pochodne oraz rentowności obligacji sugerują możliwość zejścia stóp poniżej 2 proc. do końca 2025 roku. Chociaż Rada Prezesów EBC może zacząć sygnalizować zbliżanie się do poziomu stóp neutralnych, przyszłe decyzje będą zależały od rozwoju napięć handlowych i ich wpływu na gospodarkę oraz inflację – prognozują analitycy Portu.

Materiały prasowe Portu

