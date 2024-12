Nowe obyczaje w Rzymie: jak chronić znany zabytek?

Po trzech miesiącach prac konserwacyjnych można od niedzieli oglądać rzymską fontannę di Trevi w pełnym blasku. Powróciła do niej woda. Wprowadzony został w drodze eksperymentu limit 400 osób, które mogą przebywać jednocześnie przed słynnym barokowym zabytkiem.

Fontannę oddano do użytku podczas uroczystości z udziałem burmistrza Wiecznego Miasta Roberto Gualtieriego. Przy tej okazji ogłoszono wprowadzenie limitu obecności zwiedzających w godzinach 9-21, z wyjątkiem poniedziałku i piątku. Wtedy będzie on obowiązywać od godziny 11, co wyjaśniono koniecznością zebrania monet wrzucanych przez turystów. Przekazywane są one Caritas.

Na razie, jak wyjaśnił burmistrz, nie będzie obowiązywał bilet wstępu, ale nie wykluczył, że taka drobna opłata będzie wymagana w przyszłości. Jak dodał, rozważona zostanie też kwestia, czy limit 400 osób będzie dalej konieczny.

Przy wejściu w pobliże fontanny i przy wyjściu będą dyżurować porządkowi i funkcjonariusze odpowiedzialni za bezpieczeństwo.

Zwiedzający mogą chodzić wzdłuż fontanny, ale nie wolno siadać na jej odrestaurowanym brzegu, jeść ani pić oraz palić papierosów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP), sek

PAP, Sek

