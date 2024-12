Powstanie obywatelski ruch ochrony wyborów

Paweł Szefernaker (PiS), szef sztabu obywatelskiego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, zapowiedział w sobotę utworzenie ruchu ochrony wyborów. Jak podkreślił, ma być to ruch obywatelski z udziałem PiS. Z ramienia partii, na jego czele ma stanąć Przemysław Czarnek.

„Stworzymy wielki ruch ochrony wyborów. Już jesteśmy w kontakcie z wieloma organizacjami społecznymi, które zajmowały się tym wcześniej. Chcemy, żeby to był ruch obywatelski i żeby udział w nim brało Prawo i Sprawiedliwość, a na czele zespołu współpracującego z organizacjami obywatelskimi będzie stał Przemysław Czarnek” - ogłosił w RMF24 Szefernaker.

Szef sztabu Nawrockiego zapowiedział, że szczegóły inicjatywy zostaną ujawnione po świętach. Zdradził jednak, że ruch będzie działał „w taki sposób, aby 24 godziny od rozpoczęcia procesu wyborczego do momentu ogłoszenia wyników obwodowych komisji wyborczych, których jest ok. 30 tys., byli ludzie, którzy będą chronić wyborów„.

„Będziemy mieli ludzi w każdej komisji, którzy będą chronić wyborów - mężów zaufania, członków obwodowych komisji. To będzie wielki ruch obywatelski. Będziemy współpracować ze wszystkimi ruchami, które do tej pory angażowały się w ochronę wyborów i zapraszamy wszystkich do współpracy” - mówił Szefernaker.