Dramat! Nowe zamówienia w przemyśle nurkują

Nowe zamówienia w przemyśle spadły o 4,9 proc. r/r w listopadzie 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 5,5 proc.. Zamówienia na eksport i wywóz spadły w listopadzie o 7,4 proc. r/r i spadły o 6,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

„Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w listopadzie br. była o 4,9 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (w tym dla zamówień na eksport spadek wyniósł 7,4 proc.). Nowe zamówienia znacznie obniżyły się w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o ok. 16 proc.). Spadek ich wartości notowano także m.in. w produkcji metali i wyrobów z metali (odpowiednio o ok. 13 proc. i ok. 10 proc.). Wzrosła natomiast w porównaniu z listopadem ub. roku wartość nowych zamówień otrzymanych m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o ok. 25 proc.), urządzeń elektrycznych (o ok. 11 proc.) oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o ok. 9 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

