MF wskazał kandydatów na szefa Rady Fiskalnej

Sławomir Dudek i Dorota Poznańska zostali wskazani jako kandydaci na przewodniczącego Rady Fiskalnej - poinformowało Ministerstwo Finansów. Kandydatury zostały przekazane do Sejmu, który za zgodą Senatu powoła przewodniczącego. Rada rozpocznie działalność z początkiem 2026 r.

Jak przekazało MF, minister finansów i gospodarki wskazał Sławomira Dudka oraz Dorotę Poznańską jako kandydatów na przewodniczącego Rady Fiskalnej Marszałkowi Sejmu RP. Powołania przewodniczącego dokona Sejm, za zgodą Senatu; wcześniej kandydaci zostaną przesłuchani przez odpowiednią komisję sejmową.

Resort przypomniał, że Rada Fiskalna rozpocznie swoją działalność 1 stycznia 2026 r.

Jak wynika z opublikowanego protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów, w procesie nadesłanych zostało osiem ofert, z których pięć nie spełniało wymagań.

Celem działalności Rady Fiskalnej będzie realizowanie zadań określonych dyrektywą Rady Unii Europejskiej z 8 listopada 2011 r. ws. wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Chodzi głównie o ocenę prognoz makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby ustawy budżetowej oraz średniookresowych planów budżetowo-strukturalnych, opiniowanie zgodności ustawy budżetowej z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi, a także ocenę spójności i efektywności krajowych ram budżetowych.

Instytut Finansów Publicznych, którego prezesem i głównym ekonomistą jest Sławomir Dudek wskazał w komunikacie w piątek, że Polska jest obecnie jednym krajem Unii Europejskiej, który nie ma własnej, niezależnej instytucji fiskalnej. Dodał, że od dawna apelował o powołanie Rady Fiskalnej w Polsce, a Rada ma służyć poprawie funkcjonowania systemu finansów publicznych oraz zwiększeniu jego transparentności.

Rada Fiskalna będzie liczyć siedem osób. Na jej czele ma stać przewodniczący, mający jednego zastępcę. Po jednym członku Rady będą wyznaczać: Prezydent RP, kolegium NIK, sejmowa komisja właściwa do spraw budżetu, minister finansów, przedstawiciele organizacji związkowych, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Okres karencji, czyli czas, kiedy dana osoba nie może zostać członkiem RF, wynosi 4 lata. Taki okres obejmuje członków partii politycznych, posłów i senatorów, a dodatkowo radnych, burmistrzów i prezydentów miast oraz członków zarządów powiatów i województw.

PAP, sek

