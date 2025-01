W Davos 2025 bez Domu Polskiego. „Rzecz smutna”

Prezydent Andrzej Duda na forum w Davos będzie rozmawiał m.in. o wsparciu dla Ukrainy i promował Polskę jako kraj atrakcyjny inwestycyjnie – powiedział minister Mieszko Pawlak. Przekazał, że planowane są spotkania głowy naszego państwa z przywódcami politycznymi i przedstawicielami biznesu.

Andrzej Duda udaje się na nie w poniedziałek. Jego pobyt w Davos ma potrwać do piątku.

W tym roku oprócz prezydenta Dudy i szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego mają w nim uczestniczyć m.in: szefowa KE Ursula von der Leyen, szef NATO Mark Rutte, szefowa PE Roberta Metsola, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Argentyny Javier Milei, wicepremier Chin Ding Xuexiang i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Nie zabraknie też innych przywódców z całego świata, w tym z państw Zatoki Perskiej czy przedstawicieli nowych syryjskich władz. Donald Trump, który w tym czasie rozpoczyna swoją prezydenturę w USA, ma wystąpić w formule zdalnej.

Mieszko Pawlak podkreślił, że Andrzej Duda uczestniczy w forum w Davos siódmy raz, a także ostatni w roli prezydenta RP.

„Jak co roku będzie to okazja do licznych spotkań i rozmów świata polityki, gospodarki i mediów, do dyskusji na temat najbardziej aktualnych wyzwań regionalnych i globalnych, a także wielka okazja do promocji Polski. Tu ważny kontekst wyznacza to, że z jednej strony mamy od 1 stycznia polską prezydencję w Radzie UE, a z drugiej – prezydent Duda w kwietniu będzie gospodarzem szczytu Inicjatywy Trójmorza, któremu towarzyszyć będzie też forum biznesowe” – powiedział prezydencki minister.