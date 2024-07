Emir Kataru przyleciał do Polski. "Kluczowe partnerstwo"

Prezydent Duda powitał emira Kataru; rozmowy zdominują kwestie gospodarcze. Od ceremonii oficjalnego powitania przez prezydenta Andrzeja Dudę rozpoczęła się w piątek oficjalna wizyta emira Kataru, szejka Tamima bin Hamada Al Thaniego w Polsce. Rozmowy prezydenta i emira mają zdominować kwestie gospodarcze.

Po ceremonii oficjalnego planowana jest rozmowa „cztery oczy” Andrzeja Dudy oraz Tamima bin Hamada Al Thaniego oraz rozmowy plenarne delegacji. Przewidziane jest także podpisanie umowy między ministrem nauki RP a Ministerstwem Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Kataru o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki. Prezydent wyda też oficjalne śniadanie na cześć emira Kataru.

Oficjalna wizyta emira Kataru, szejka Tamima bin Hamada Al Thaniego w Polsce / autor: PAP

Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlaka, rozmowy zdominują kwestie gospodarcze; prezydent będzie rozmawiał z emirem Kataru w szczególności o pogłębianiu współpracy energetycznej, a także inwestycjach katarskich w naszym kraju.

Katar jest jednym z gwarantów naszego bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ jest jednym z głównych dostawców gazu skroplonego (LNG) do Polski. To ma ogromne znaczenie, zwłaszcza po 24 lutego 2022 r., kiedy wraz z agresją Rosji na Ukrainę zakończyły się dostawy rosyjskiego gazu do Polski- powiedział PAP Pawlak.