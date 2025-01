Trump uderza mocno: "Dwie płcie" i nowe decyzje. Oto one

Podczas swojego przemówienia inauguracyjnego Donald Trump zapowiedział wprowadzenie „rewolucji zdrowego rozsądku”. Nowy prezydent zadeklarował, że administracja Stanów Zjednoczonych będzie uznawać wyłącznie dwie płcie – męską i żeńską. Po przemówieniu podpisał rozporządzenia i dyrektywy wykonawcze, w tym o zniesieniu 78 działań swojego poprzednika ws. imigracji oraz o wycofaniu USA z porozumienia paryskiego o klimacie.

Trump podpisuje rozporządzenia, m.in. o zniesieniu decyzji Bidena ws. imigracji

Prezydent Donald Trump podpisał w poniedziałek osiem rozporządzeń i dyrektyw wykonawczych, w tym o zniesieniu 78 działań swojego poprzednika ws. imigracji oraz o wycofaniu USA z porozumienia paryskiego o klimacie. Zapowiedział też ułaskawienie dużej liczby skazanych za udział w szturmie na Kapitol.

Trump unieważnia wycofanie Kuby z listy państw wspierających terroryzm i sankcje na żydowskich osadników

Prezydent Donald Trump podpisał w poniedziałek rozporządzenie o unieważnieniu wycofania Kuby z listy państw wspierających terroryzm oraz zniesienie sankcji na radykalnych żydowskich osadników, które wprowadził poprzedni prezydent.

Trump odwrócił w ten sposób decyzję podjętą przez Joego Bidena tuż przed zakończeniem jego kadencji.

Izraelscy osadnicy byli dwukrotnie obejmowani sankcjami za stosowanie przemocy i zastraszanie Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu.

Trump ułaskawia 1,5 tys. osób skazanych za udział w szturmie na Kapitol

Prezydent Donald Trump ułaskawił niemal 1500 osób skazanych za udział w szturmie na Kapitol i skrócił wyroki sześciu innych. Nazwał ich „zakładnikami”, których życie zostało zniszczone.

Podpisując akty łaski w Gabinecie Owalnym, Trump nie określił, czy ułaskawiane osoby dopuszczały się przemocy.

Oni już dawno siedzą w więzieniu. Ci ludzie zostali zniszczeni. To, co oni zrobili tym ludziom, jest oburzające. Coś takiego nie miało jeszcze miejsca w historii naszego kraju - powiedział.

