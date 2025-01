Skandal! Tak rząd wydaje nasze pieniądze.. "Badają włosy pracowników"

Przewodnicząca KRS, Dagmara Pawełczyk-Woicka, ujawnili na platformie X, że Ministerstwo Sprawiedliwości, zarządzane przez Adama Bodnara, zapłaciło 24 tysiące złotych za badania trychologiczne dla swoich pracowników.

„Badania trychologiczne włosów i skóry głowy zostały zorganizowane dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości jako badania profilaktyczne na ich wniosek; skorzystały 173 osoby” - podało MS, nawiązując do pytań o uwzględnienie umowy na badania w wykazie umów resortu.

W 3 dni robocze lekką ręką wydane 24 tysiące zł na włosy pracowników

W poniedziałek przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała na portalu X wpis z fragmentem listy umów cywilnoprawnych zawieranych przez resort sprawiedliwości pod kierownictwem Adama Bodnara. Na przedstawionym fragmencie widoczna jest umowa na wykonanie „badań trychologicznych - obrazowania skóry głowy i cebulek włosów” we wrześniu ub.r. na kwotę 24 tys. złotych.

Oprócz dziwnych opinii dotyczących dopuszczalności wycofania albo zawieszenia konkursów o wolnych stanowiskach sędziowskich oraz oceny skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego znalazłam informację o usłudze polegającej na badaniu trychologicznym skóry głowy i obrazowaniu cebulek włosów. Minister chyba dba o bujne fryzury swoich pracowników. Koszt jedyne 24 tys. złotych - skomentowała Pawełczyk-Woicka.

Podobno to dzisiaj „standard” w pracy

„Badania profilaktyczne fundowane przez pracodawcę, także w sektorze publicznym, to dziś standard i element konkurowania o pracownika na trudnym rynku. W związku z pozytywną reakcją wielu osób planujemy w tym roku ponownie zaprosić eksperta trychologa do ministerstwa. Zachęcamy wszystkich do wykonania takich badań, choć są mało jeszcze popularne, ponieważ mogą pomóc w uniknięciu lub rozwiązaniu bardzo dotkliwego problemu skórnego” - wskazał w komunikacie resort.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przemysł. Reaktywacja stalowego giganta

Ukraińcy w Polsce to coraz częściej migranci zarobkowi

Trump wyrzuci jutro do kosza politykę klimatu!

»» Obejrzyj przemówienie inauguracyjne prezydenta Donalda Trumpa na antenie telewizji wPolsce24