Spadek cen ropy! Ile kosztuje?

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, a inwestorzy analizują groźby prezydenta USA Donalda Trumpa ws. ceł dla kupujących ropę naftową od Wenezueli - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 68,94 USD, niżej o 0,25 proc.

Brent na ICE na V jest wyceniana po 72,80 USD za baryłkę, po zniżce o 0,27 proc.

Zapowiedzi Donalda Trumpa

Inwestorzy oceniają sytuację na rynkach po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział w poniedziałek nałożenie 25-proc. „ceł wtórnych” na towary z państw kupujących ropę od Wenezueli.

Taryfy te mają wejść w życie 2 kwietnia.

Oskarżenia wobec Wenezueli

Donald Trump oskarżył reżim w Caracas na swojej platformie Truth Social o to, że „Wenezuela celowo i podstępnie wysłała do Stanów Zjednoczonych dziesiątki tysięcy tajnych agentów i innych przestępców, z których wielu to mordercy i osoby o bardzo brutalnej naturze”.

Prezydent USA przypomniał, że uznał wenezuelski gang Tren de Aragua za organizację terrorystyczną, i stwierdził że Wenezuela jest „bardzo wroga Stanom Zjednoczonym i swobodom”.

Dlatego każdy kraj, który kupi ropę i/lub gaz od Wenezueli, będzie zmuszony zapłacić Stanom Zjednoczonym taryfę w wysokości 25 proc. od wszystkich dóbr w handlu prowadzonym z naszym krajem - obwieścił Trump.

Zapowiedział, że cła wejdą w życie 2 kwietnia, w „dniu wyzwolenia w Ameryce”. Wtedy też w życie mają wejść również cła mające wyrównać amerykańskie stawki ceł do poziomu stosowanego przez inne państwa.

Rynek ropy

Na najnowszych planach celnych USA dotyczących ropy najwięcej mogą stracić producenci i rafinerie od Indii, przez Chiny aż po Hiszpanię i Włochy.

W tych państwach działają rafinerie ropy naftowej, firmy handlujące energią i inne podmioty, które kupują wenezuelską ropę naftową lub gaz ziemny. To m.in. Repsol, Reliance, Petrochina, Sinochem, IOC, Cupet, Vitol i MRPL, a także Orlen.

Produkcja ropy naftowej w Wenezueli w 2024 r. wynosiła średnio dziennie 875.000 baryłek. To 0,9 proc. światowej produkcji tego surowca.

Wenezuela produkuje głównie ciężką, kwaśną ropę naftową, która jest wykorzystywana do produkcji m.in. oleju opałowego i oleju napędowego.

