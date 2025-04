Jeszcze raz ten sam komunikat po posiedzeniu RPP

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 1-2 kwietnia 2025 r. RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Decyzja nie była zaskoczeniem dla rynku, który nie spodziewał się zmian.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Inflacja i stopy procentowe NBP / autor: materiały prasowe Portu

„Opublikowane w marcu dane o aktywności gospodarczej były słabsze od oczekiwań, a inflację za styczeń i luty zrewidowano w dół. Inflacja w marcu również zaskoczyła pozytywnie i wyniosła 4,9 proc., czyli poniżej rynkowego konsensusu na poziomie 5,1 proc., głównie za sprawą niższej inflacji bazowej. Coraz więcej wskazuje na to, że presja cenowa słabnie szybciej, niż zakładała marcowa projekcja NBP” – skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Wysokie stopy nadal wspierają mocnego złotego, co pomaga ograniczać inflację, ale jednocześnie ciąży polskim eksporterom. W naszej ocenie rośnie prawdopodobieństwo rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych już w czerwcu, a jeszcze w tym roku mogą one spaść do poziomu 4,75 proc., co przyniosłoby wyraźną ulgę kredytobiorcom.