Baltic Power. Orlen łapie wiatr w śmigła!

Już prawie 1/5 energii elektrycznej produkowanej w Unii Europejskiej pochodzi z wiatru - informuje w sobotę Grupa Orlen. 15 czerwca przypada Światowy Dzień Wiatru.

„W światowym dniu wiatru warto przypomnieć, że już prawie 1/5 energii elektrycznej produkowanej w Unii Europejskiej pochodzi z wiatru. Będzie jej jeszcze więcej, między innymi dzięki budowie morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która pokryje 3 proc. zapotrzebowania Polski na energię elektryczną” - wskazała w sobotę na platformie X Grupa Orlen.

W krótkim filmie dołączonym do wpisu koncern przypomniał, że z wiatru produkowane jest 466 TWh, czyli 19 proc. całej energii w UE. W Danii jest to 56 proc., w Irlandii 36 proc. W Polsce w ub.r. było to ok. 13 proc.

Morska farma wiatrowa ruszy w 2026 r.

Morska farma wiatrowa Baltic Power o mocy ok. 1,2 GW, której zakończenie budowy planowane jest na 2026 r., to kluczowy element transformacji energetycznej Grupy Orlen i obecnie największa w regionie inwestycja w odnawialne źródła energii w trakcie budowy. Obecnie w Grupie Orlen działa 15 lądowych farm wiatrowych - najwięcej, sześć, w woj. zachodniopomorskim; największy obiekt, posiadający moc 90 MW, jest w miejscowości Karścino.

Cytowana w piątek na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak, zwróciła uwagę, że efektywność produkcji energii z wiatru jest uzależniona od miejsca posadowienia turbin wiatrowych.

»» O ruszającym programie dofinansowania przydomowych instalacji wiatrowych czytaj tutaj:

Do 30 tys. zł na budowę przydomowego wiatraka

Farma wiatrowa Grupy Orlen / autor: materiały prasowe Grupy Orlen

Wiatr to potężny żywioł

Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) jest obchodzony od 2007 r. z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej EWEA (European Wind Energy Association) i Światowej Rady Energetyki Wiatrowej GWEC (Global Wind Energy Council) - podaje na swoich stronach internetowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W sprzyjających warunkach wiatry mogą się rozpędzić nawet do 300 km/h. Oficjalnym rekordem jest prędkość wiatru, który pojawił się w 1996 r. na australijskiej wyspie Barrow Island i wiał z prędkością 408 km/h.

Wiatr może wpływać na zachowanie ludzi - powodować problemy kardiologiczne, zaburzać koncentrację, wywoływać rozdrażnienie, a nawet agresję. Przykładem takiego wiatru jest występujący w Tatrach halny, który przynosi szybką zmianę pogody, głównie temperatury powietrza i wilgotności oraz towarzyszy mu wzrost ilości jonów dodatnich w powietrzu.

WFOŚIGW w Łodzi przypomina, że wiatry i ich prędkość oraz występowanie prądów strumieniowych wpływają na maksymalne prędkości przelotowe samolotów. Wiatr może spowodować również gwałtowną zmianę temperatury. Przykładem jest występujący w Górach Skalistych „chinook” – ciepły, suchy wiatr typu fenowego, który potrafi przynieść kilkunastostopniowy wzrost temperatury w ciągu kilku minut - rekordowa wartość to wzrost o 27 st. C w 2 minuty odnotowana w Speaffish w Dakocie Południowej 22 stycznia 1943 r.

PAP, sek

»» O problemach z Zielonym ładem rozmowa z ekspertem. Wywiad Gospodarczy oglądaj tutaj:

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec z awizo w skrzynce! Mniejsze kolejki na poczcie?

Ogromne niezadowolenie Polaków z rządu. Tak źle nie było

„Zapłacimy 15 tysięcy od osoby”. Beneficjentem będą Niemcy