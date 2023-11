WIDEO. Siła wiatru na Bałtyku ustabilizuje polskie OZE

Czeka nas energetyczna rewolucja na Bałtyku. Za pośrednictwem spółki Orlen Neptun, w ciągu kilku najbliższych lat Orlen będzie posiadać ok. 9 GW mocy w energetyce odnawialnej, w tym 5,8 GW w offshore. Podczas gdy turyści narzekają na Bałtyk, że „najgorszy jest wiatr”, z punktu widzenia możliwości farm waitrowych Bałtyk jest właśnie najlepszy. Prezes Orlen Neptun komentował perspektywy morskich elektrowni wiatrowych w Polsce

W ciągu 2022 roku w Polsce przybyło niemal 6 GW nowych mocy w elektrowniach. Na koniec 2022 roku łączna moc zainstalowana elektrowni w Polsce wyniosła ok. 60 GW. Tymczasem granicę 50 GW pokonaliśmy zaledwie w 2021 roku, granicę 40 GW w 2015 roku, natomiast granicę 30 GW w 1985 roku. Natomiast, za pośrednictwem spółki Orlen Neptun, w ciągu kilku najbliższych lat Orlen będzie posiadać ok. 9 GW mocy w energetyce odnawialnej, w tym 5,8 GW w offshore – farmach wiatrowych na morzu.

Czy Bałtyk zapewni nam suwerenność energetyczną? W jakim stopniu przyłoży się do tego spółka Orlen Neptun? Ile nowych mocy z OZE? w perspektywie 2030 roku przekroczymy poziom 50 GW mocy źródeł OZE.

Sytuacja geopolityczna powoduje, że my jako państwo regionu Europy Środkowo-Wschodniej musimy myśleć o uniezależnieniu się od dotychczasowych nośników energii, czy surowców. Dziś to dylemat między stabilnością energetyczną, a Suwerenność oznacza pewną możliwość konkurowania gospodarczego. Dziś dla inwestorów podstawowym czynnikiem inwestycyjnym jest dostęp do energii. Morskie farmy wiatrowe są najstabilniejsze z tych niestabilnych źródeł alternatywnych, a dodatkowo morze bałtyckie sprawia, że jest doskonałym akwenem wodnym na takie farmy, przez głębokość i wietrzność. Farmy wiatrowe na Bałtyku będą miały wysoką sprawność energetyczną - Robert Nowicki, prezes Orlen Neptun.

Orlen podjął finalną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Inwestycja, która w 2026 roku włączy do polskiego systemu moc blisko 1,2 GW, będzie realizowana wspólnie z kanadyjskim Northland Power. Całkowity budżet projektu szacowany jest na około 4,73 mld euro, czyli ok. 20 mld zł. Ruszyła też inwestycja w terminal instalacyjny w Świnoujściu”. Czym jest ta inwestycja i co umożliwi dalej?

