Sarkofag w Czernobylu wytrzymał wybuch głowicy bojowej

W nocy z czwartku na piątek rosyjski dron typu Shahed/Geran z głowicą burzącą uderzył w sarkofag reaktora nr. 4 czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Sarkofag został uszkodzony, na zewnątrz nie stwierdzono jednak podwyższonego poziomu promieniowania.

Jak przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, pożar wywołany eksplozją głowicy bojowej został ugaszony, a na zewnątrz sarkofagu nie stwierdzono podwyższonego poziomu promieniowania. Zgodnie ze wstępnymi ocenami, uszkodzenie sarkofagu są poważne - zaznaczył Zełenski.

Według Międzynarodowej Agencja Energii Atomowej, poziom promieniowania na terenie nieczynnej już elektrowni po eksplozji pozostaje normalny.

Państwowa Agencja Atomistyki przekazała, że według informacji strony ukraińskiej, atak nie spowodował żadnych zmian w sytuacji radiacyjnej w pobliżu elektrowni. Incydent nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa w Polsce - podkreśliła PAA.

Jedna z największych konstrukcji na świecie

Zewnętrzny sarkofag nad szczątkami reaktora nr 4 w czarnobylskiej elektrowni jądrowej, w który uderzył rosyjski dron, to jedna z największych konstrukcji na świecie. Stalowa struktura ma 108 m wysokości, 165 m długości, 257 m szerokości i masę ponad 36 tys. ton.

Zewnętrzna ściana składa się trzech warstw wełny mineralnej z warstwą specjalnego elastomeru, zapewniającego szczelność między nimi, oraz z dwóch warstw nierdzewnej blachy stalowej. Jak wynika z opublikowanych zdjęć, eksplozja głowicy rosyjskiego drona spowodowała przebicie zewnętrznej ściany sarkofagu i wywołała pożar wewnątrz. Nie wiadomo, czy uszkodzona została wewnętrzna ściana, wykonana z warstwy nierdzewnej stali. Wewnątrz utrzymywane było podciśnienie, mające zapobiec wydostaniu się poza sarkofag lotnych substancji radioaktywnych.

Budowa sarkofagu

Zniszczony w wyniku wypadku w 1986 r. reaktor nr 4 został jeszcze w tym samym roku zabezpieczony żelbetowym sarkofagiem. Konstrukcja ta miała jednak wiele wad konstrukcyjnych, wymagających stałych napraw i poprawek oraz wzmocnień.

W 1997 EBOiR utworzył specjalny fundusz na budowę nowego sarkofagu. 44 państw, w tym Polska, oraz ówczesna Wspólnota Europejska (późniejsza UE) przekazały do niego 1,6 mld euro, a sam EBOiR wyłożył 480 mln euro. Okazało się to kwotą za małą, konieczne były dalsze zbiórki. W końcu koszt inwestycji wyniósł prawie 3 mld euro.

W 2010 r. ruszyła budowa nowego sarkofagu, który miałby co najmniej przez 100 lat zabezpieczać przed uwolnieniami aktywności do środowiska. Konstrukcja została zbudowana przez francuskie firmy. W 2016 r. nasunięto ją na miejsce, a została całkowicie ukończona w 2018 r. Wewnątrz znajdują się dwa zdalnie sterowane dźwigi suwnicowe o udźwigu 50 ton każdy oraz platforma z narzędziami do kruszenia betonu i cięcia zbrojeń. Osprzęt ten ma pozwolić na stopniową rozbiórkę starego sarkofagu i usunięcie materiałów radioaktywnych. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.

