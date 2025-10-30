Ceny prądu najwyższe w Polsce. Padł rekord

Ceny prądu w Polsce w pierwszej połowie roku były jednymi z najszybciej rosnących w całej UE, a wyrażone według standardu siły nabywczej również były jednymi z najwyższych - poinformował Eurostat.

Najdrożej w Polsce

Urząd statystyczny przekazał, że wyrażone w standardzie siły nabywczej (PPS), ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych były najwyższe w Czechach (39,16), Polsce (34,96) i we Włoszech (34,40). Najniższe ceny w PPS odnotowano na Malcie (13,68), Węgrzech (15,01) i w Finlandii (18,70).

W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych we Wspólnocie wynosiła 28,72 euro za 100 kWh.

Udział podatków i opłat w rachunkach za energię elektryczną wzrósł z 24,7 proc. w drugiej połowie 2024 r. do 27,6 proc. w pierwszej połowie 2025 r.

Wzrosty cen

Według Eurostatu Niemcy odnotowały najwyższe ceny energii elektrycznej w pierwszej połowie 2025 r., wynoszące 38,35 euro za 100 kWh, następnie Belgia (35,71 euro) i Dania (34,85 euro). Natomiast najniższe ceny odnotowano na Węgrzech (10,40 euro), Malcie (12,44 euro) i w Bułgarii (13 euro).

W porównaniu z pierwszym półroczem 2024 r. znaczne wzrosty cen odnotowano w Luksemburgu (31,3 proc.), Irlandii (25,9 proc.) i Polsce (20 proc.). Największe spadki cen odnotowano natomiast w Słowenii (13,1 proc.), Finlandii (9,8 proc.) i na Cyprze (9,5 proc.).

pap, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

NATO musi zatrzymać w Polsce rosyjski blitzkrieg

Rosyjskie rafinerie w unii na sprzedaż

Nadchodzą zwolnienia. Gigant zwolni 30 tys. pracowników

»»Mamy do wygrania wolność naszej Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej – wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego, Człowieka Wolności 2025 Tygodnika Sieci – oglądaj w telewizji wPolsce24