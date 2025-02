Tąpnięcie kursu złotego!

W środę spadek kursu EUR/PLN wyhamował w okolicach 4,148, po czym wzrósł do ok. 4,175. Doszło też do osłabienia polskich obligacji. Zdaniem strategów, w najbliższych dniach EUR/PLN powinien ustabilizować się w przedziale 4,15-4,20, a w dłuższej perspektywie, przy braku pozytywnych impulsów może powrócić powyżej 4,20. Rentowności SPW mogą spadać w przyszłym miesiącu.

Jak ocenia Mirosław Budzicki, strateg rynkowy PKO BP, w środę nastroje inwestorów mogły pogorszyć obawy przed wojną handlową, po zapowiedzi wprowadzenia od 2 kwietnia taryf celnych na importowane do USA towary (m.in. na samochody, leki i chipy), a także wątpliwości odnośnie porozumienia w sprawie Ukrainy. Dodatkowo I. Schnabel z EBC zasygnalizowała, że trzeba zastanowić się nad ewentualną przerwą w cyklu obniżek stóp procentowych.

„Informacje o zbliżającym się porozumieniu w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie w ostatnich tygodniach wzmacniały złotego i szerzej patrząc wyceny aktywów w Europie. Potencjalne porozumienie przynoszące stabilizację w naszym regionie zostało jednak w dużej mierze wycenione. Natomiast z ostatnich informacji wynika, że rozmowy pokojowe mogą potrwać dłużej i do tego nie wiadomo, jakie stanowisko w sprawie potencjalnych ustaleń zajmą państwa europejskie oraz Ukraina” - napisał w komentarzu dla PAP Biznes Mirosław Budzicki.

Jego zdaniem, wątpliwości w tym zakresie mogą prowokować realizację zysków.

„Za takim scenariuszem przemawia również zbliżenie się przez parę EUR/PLN do ważnych wsparć technicznych 4,13-4,15. Co więcej, spadek notowań w ciągu miesiąca o blisko 10 gr mniej więcej odpowiada premii geopolitycznej, jaką inwestorzy doliczali od chwili wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 r. Biorąc powyższe argumenty pod uwagę, dalsze spadki notowań EUR/PLN będą napotykać na istotny opór” – napisał.

„W najbliższych dniach stabilizacja kursu EUR/PLN w przedziale 4,15-4,20 wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, a w nieco dłuższej perspektywie przy braku nowych pozytywnych impulsów może on powrócić powyżej 4,20” – dodał.

Rynek długu

„Na krajowym rynku długu aukcja regularna kolejny raz potwierdziła wysoki popyt na polskie obligacje. To jest ważny pozytywny sygnał w średnioterminowej perspektywie. Ministerstwo Finansów drugi raz z rzędu sprzedało w lutym obligacje o maksymalnej oferowanej wartości (…). W tym kontekście warto pamiętać, że w tym miesiącu nie są wykupowane papiery hurtowe i nie są wypłacane odsetki” - napisał Mirosław Budzicki.

„Z kolei od marca do maja inwestorzy z tego tytułu otrzymają blisko 70 mld zł, co powinno znacząco wzmocnić stronę popytową. Ta zbliżająca się zmiana relacji pomiędzy popytem a podażą na rynku pierwotnym powinna wspierać scenariusz spadku rentowności w Polsce w marcu” - dodał.

Jego zdaniem, krótkoterminowo, przy braku istotniejszych wydarzeń, rentowności 2-letnich polskich obligacji powinny utrzymywać się na poziomie 5,20 proc. a 10-letnich w pobliżu 5,80 proc.

Ministerstwo Finansów w środę sprzedało 5 serii obligacji za łącznie 10 mld zł przy popycie 12,65 mld zł.

