1100 złotych dla generała

W tym roku żołnierze zawodowi otrzymają podwyżki uposażeń od 5,3 proc. do 7,1 proc., w zależności od stopnia - wynika z projektu rozporządzenia resortu obrony narodowej. Szeregowi otrzymają 400 zł więcej, generałowie - 1100 zł więcej.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej regulujący wysokość uposażeń żołnierzy zawodowych i ich podwyżek. Podobny dokument resort przygotowuje co roku; w zeszłym roku - w związku ze złożoną przez nowy rząd obietnicą podwyżek do budżetówki - podwyżki dla żołnierzy wahały się od ok. 15 do ok 25 proc.

Szeregowi i korpus podoficerski

W tym roku według projektu stawki uposażeń żołnierzy mają urosnąć średnio o kilka - między 5 a 7 procent - w stosunku do zeszłorocznych uposażeń. To, o ile wzrośnie uposażenie danego żołnierza podobnie jak w poprzednich latach zależy od jego stopnia służbowego. Na przykład szeregowi z minimalnym uposażeniem otrzymają 6400 zł, co oznacza podwyżkę o 400 zł względem zeszłorocznej stawki.

Wszyscy żołnierze z korpusu szeregowych (szeregowi, starsi szeregowi i starsi szeregowi specjaliści) otrzymają 400 zł podwyżki - oznacza to, że ich uposażenia wzrosną od 6,2 proc. do 6,7 proc.

Podwyżki dla podoficerów (to stopnie kaprala, starszego kaprala, plutonowego, sierżanta, starszego sierżanta, młodszego chorążego, chorążego, starszego chorążego i starszego chorążego sztabowego) wyniosą 500 zł, czyli między 6,3 proc. a 7,2 proc.

Kadra oficerska

Oficerowie młodsi (podporucznicy, porucznicy i kapitanowie) otrzymają 550 zł więcej - to podwyżki między 6,2 a 6,5 proc. Podwyżki oficerów starszych (majorów, podpułkowników, pułkowników) oraz generałów mają wynieść między 5,3 proc. a 7,1 proc. ich dotychczasowych uposażeń. W tej grupie najniższe podwyżki - 650 zł - otrzymają majorzy.

700 zł otrzymają oficerowie ze stopniem podpułkownika, a 800 - ze stopniem pułkownika. Generałowie brygady i generałowie dywizji będą mogli liczyć na 900 zł więcej, a generałowie broni - na 1000 zł więcej.

Największą podwyżkę - 1100 zł - otrzymają generałowie tzw. czterogwiazdkowi, czyli najwyżsi stopniem żołnierze w Wojsku Polskim; ich podstawowe uposażenie osiągnie tym samym pułap 22 tys. zł.

Obecnie w aktywnej służbie w Wojsku Polskim jest dwóch czterogwiazdkowych generałów - szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła oraz przedstawiciel Polski w Komitetach Wojskowych NATO oraz UE gen. Sławomir Wojciechowski.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że nowe stawki uposażeń dla żołnierzy będą wiązały się także m.in. ze wzrostem dodatków za długoletnią służbę. „Dlatego też, określając wysokość poszczególnych kwot uposażeń zasadniczych uwzględniono ten wzrost tak, aby łączna kwota wzrostu uposażeń zasadniczych i dodatku za długoletnią służbę wojskową nie przekroczyła przydzielonego na 2025 r. wzrostu funduszu uposażeń” - czytamy.

Obecnie projekt rozporządzenia - opracowany w porozumieniu z resortem rodziny, pracy i polityki społecznej - znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych.

PAP, sek

