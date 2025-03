Bodnar: Dziękuję Polsce, dziękuję USA, wszystkim, kto pomaga

Od pierwszej godziny po piątkowych rozmowach w Białym Domu usłyszeliśmy wiele słów wsparcia od polskich polityków i społeczności, jesteśmy za to bardzo wdzięczni - powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Podkreślał, że Ukraina broni swojego stanowiska i na froncie i na polu dyplomatycznym.

Ambasador, który uczestniczył w poniedziałek w panelu o samorządowym partnerstwie międzynarodowym podczas X Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach, był pytany przez dziennikarzy czy nie uważa za niepokojące, że część polityków odwraca się od bardzo proukraińskiego nastawienia i atakuje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

„Niepokojące jest to, że wsparcie Ukrainy musi być zachowane, a teraz jest to pytanie, czy możemy zachować to wsparcie w taki sposób, które było do niedawna. To jest główna rzecz, o której mówimy teraz” – powiedział Bodnar.

Zwrócił uwagę na niedzielny szczyt w Londynie, „gdzie było okazywane jednolite wsparcie od liderów europejskich na rzecz Ukrainy”. „Także nie martwimy się o wsparcie Europy, ale musimy rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi. Musimy umówić się na podpisanie umów, które są niezbędne, a także rozstrzygnąć kwestie związane z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy” - dodał Bodnar.

Ambasador był proszony o odniesienie się do nieoficjalnych informacji dziennika „Bild” na temat rozmów o ponownym uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2, które Rosjanie mają toczyć z przedstawicielami administracji prezydenta Trumpa. Jak zauważył, Nord Stream 2 to sprawa między Rosją a Unią Europejską, choć zaznaczył, że Amerykanie mogą być pośrednikami, w czym zdecydują.

„Oczywiście widzimy te kontakty. Jeżeli miałoby dojść do jakichś tam rozstrzygnięć, które nie są w interesach Ukrainy, będziemy o tym głośno mówili, ale bezpośredniego wpływu na odnowienie Nord Stream 2 nie mamy i nie mieliśmy. Zawsze byliśmy przeciwni temu, dlatego że dostarczanie surowców energetycznych z Rosji do UE związuje Unię czy państwa unijne z Rosją i uzależnia je od niej” - zauważył Bodnar.

Jak ocenił, jest to jeden z elementów wojny hybrydowej, które prowadziła Rosja przez dziesiątki lat. „Oczywiście, biznesy, energetyka, wpływy na polityków, to są rzeczy hybrydowe, które Rosja stara się używać ponownie. Ale mi się wydaje, że teraz i państwa unijne, i Unia w całości ma jednolite zdanie wobec agresji rosyjskiej” - podkreślił.

Ambasador był też pytany o pojawiające się ostatnio nieprzychylne wypowiedzi pod adresem prezydenta Zełenskiego; o to czy obecna atmosfera sprzyja kształtowaniu pokoju, który byłby korzystny dla Ukrainy.

„Ale nie mówmy teraz o pokoju. Chodziło najpierw o podpisanie umowy ze Stanami Zjednoczonymi i to był pierwszy etap do tego, żeby później przejść do jakiegokolwiek formułowania stanowiska wobec strony rosyjskiej jako agresora, a później już o rozmowach pokojowych, ewentualnych. Czyli nie ma jeszcze mowy o tym, żebyśmy doszli do jakiegoś porozumienia o przyszłym pokoju” - zaznaczył Bodnar.

„Bo jeżeli ktoś chce zawrzeć porozumienie za plecami Ukrainy, to się nie da w końcu tego osiągnąć, bo my się nie zgodzimy na warunki, które będą niekorzystne dla Ukrainy. Oczywiście są siły, które próbują nawiązać jakieś swoje warunki, ale rozumiemy dość dobrze, że Ukraina już przeszła przez to. Od 2014 do 2022 roku mieliśmy ten proces miński, który nie skutkował, a przyczynił się do okupacji 7 proc. terytorium ukraińskiego i żadnych ustępstw ze strony rosyjskiej nie było. (…). Także tutaj mamy dość duże doświadczenie i teraz kto co mówi, musimy bronić się nadal i bronimy swoje stanowisko jak na froncie, tak i na polu dyplomatycznym” - podkreślił.

Przypomniał, że Ukraina już trzy lata się broni. „Jest zmęczona, skrwawiona, ale silna nadal i może trzymać front, a w jakichś kierunkach i odbijać ataki rosyjskie. To nie jest właściwe podejście do strony ukraińskiej i nietraktowanie Ukrainy jako partnera równoległego, to jest pomyłka” - stwierdził Bodnar.

Zaznaczył, że dyskusje, które już trwają idą chyba w kierunku zawarcia porozumienia i potrzeba czasu, żeby trochę pohamować emocje, wznowić współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, w tym kierunku, żeby wyrobić wspólne stanowisko wobec przyszłego pokoju. „Są różne głosy. Od pierwszej godziny po tych rozmowach w Białym Domu usłyszeliśmy wiele słów wsparcia od polskich polityków, od polskiej społeczności i jesteśmy za to bardzo wdzięczni” – mówił ambasador.

Ukraiński ambasador był pytany przez dziennikarzy o słowa posła PiS Przemysława Czarnka, który - odpowiadając na wcześniejszy wpis Bodnara - napisał na platformie X: panie ambasadorze, proszę nie przekręcać moich słów, Ukraina musi być wolna i niepodległa z pomocą Polski i USA.

„Ja bym nie rozkręcał tego tematu. Ja się wypowiedziałem, pan Czarnek się wypowiedział. Dziękuję za wsparcie Ukrainy i tutaj nie ma o czym gadać, bo tak naprawdę Ukraina dzisiaj potrzebuje tego wsparcia i nie ma mowy o tym, że nie jesteśmy wdzięczni” - odpowiedział dyplomata. „Na każdym kroku mówimy: dziękuję. Dziękuję Polsce, dziękuję Stanom Zjednoczonym, wszystkim, kto pomaga” - dodał.

Podkreślił, że istotne dzisiaj. żeby doszło do zawarcia takiego porozumienia, które pozwoli zapewnić bezpieczeństwo w Europie - i jak zaznaczył - byłoby stale, a nie na parę tygodni, jak to było po zawieszeniu broni z 2014 roku.

PAP

