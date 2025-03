Orlen. Jest 76 mld zł przychodów mniej!

Wyników nie da się oszukać, tak samo jak nie daje się oszukać ludzi, którzy coraz bardziej widzą, że nasz narodowy czempion stacza się na samo dno. Nowych inwestycji – brak, programów dobroczynnych – brak, nowych pomysłów na zwiększenie rozpoznawalności marki – brak.

W ub. tygodniu ORLEN opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał, a co za tym idzie – także za cały 2024 r. 13 mld zł zysku mniej w stosunku do 2023 r. i 76 mld zł mniej przychodów to doskonałe podsumowanie roku działania tych „bezpartyjnych fachowców” z szeregów ekipy uśmiechniętej koalicji.

Ale wypada powiedzieć coś więcej, bo przez cały rok tak bardzo się „napracowali”, że na konferencji wynikowej byli w stanie pochwalić się jedynie inwestycjami, które zostały rozpoczęte i były realizowane przeze mnie oraz mój zarząd, który teraz jest za te wszystkie decyzje atakowany, ciągany po prokuraturach i któremu grozi się licznymi konsekwencjami.

