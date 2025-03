Tusku, pobudka! Nawet 50 mld zł strat rocznie w VAT

W 2024 roku wykryto blisko 292 tysiące fikcyjnych faktur o wartości ponad 8,7 miliarda złotych – to największa liczba od 2018 roku. Eksperci przestrzegają: skala zjawiska może być dużo większa, a sam system VAT znajduje się w głębokim kryzysie – pisze Tomasz Wypych na salon24.pl. „Budżet państwa to nasze wspólne dobro. A skoro proceder oszustw rośnie, co widać na danych, to nie wolno Wam wprowadzić zmian, które to jeszcze pogłębią” – apeluje związkowiec z KAS Agata Jagodzińska do premiera Tuska.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2024 roku ujawniono aż 291,6 tys. fikcyjnych faktur – o 130,8 proc. więcej niż rok wcześniej. To największy wynik od 2018 roku. Choć liczba kontroli spadła, skala wykryć wzrosła – co zdaniem ekspertów może sugerować, że oszuści działają na coraz mniejszą skalę, ale z większą intensywnością – wskazuje autor tekstu na salon24.pl.

Jagodzińska: Przyzwolenie na ucieczkę od opodatkowania

Tekst na salon24.pl komentuje Agata Jagodzińska, związkowiec z Krajowej Administracji Skarbowej.

To może świadczyć o rosnącym przyzwoleniu na ucieczkę od opodatkowania oraz o kryzysie koncepcyjnym podatku VAT – komentuje prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Modzelewski zauważa, że ujawnione 8,7 miliarda zł to tylko wierzchołek góry lodowej. Jego zdaniem faktyczna wartość nienależnych zwrotów VAT może sięgać 40–50 mld zł rocznie.

Premierze, odłóż maczetę!

Czy zespół ds. deregulacji i premier Tusknadal uważają, że należy skrócić terminy zwrotu VAT i zwiększyć zasadę domniemania niewinności (która już przecież działa)? Czy premier Donald Tusk dalej uważa, że należy ciąć maczetami przepisy dotyczące skrócenia terminów zwrotów podatków? Zacznijcie nas wreszcie słuchać! Jeśli mówimy, że dyscyplina podatkowa uległa rozluźnieniu, to znaczy że mamy na to dane w KAS - alarmuje Agata Jagodzińska.

Budżet państwa to nasze wspólne dobro. A skoro proceder oszustw rośnie, co widać na danych, to nie wolno Wam wprowadzić zmian, które to jeszcze pogłębią - apeluje związkowiec z KAS.

