Zjazd cen ropy naftowej! Trump straszy rynek paliw

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają po groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Rosji - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 69,06 USD, niżej o 0,43 proc.

Brent na ICE na czerwiec jest wyceniana po 73,40 USD za baryłkę, po zniżce o 0,31 proc.

Prezydent USA powiedział w niedzielę stacji NBC, że jest wkurzony i wściekły na prezydenta Rosji Władimira Putina i kwestionowanie przez niego legitymacji Wołodymyra Zełenskiego.

Amerykański przywódca zagroził, że jeśli nie dojdzie do rozejmu z winy Rosji, wprowadzi cła wtórne na rosyjską ropę.

Analitycy przypominają, że Rosja jest jednym z trzech największych producentów ropy naftowej na świecie, więc każda próba ukarania Putina może mieć daleko idące skutki dla globalnego rynku paliw. Na szczególną presję mogą być narażone Chiny i Indie, które stały się kluczowymi nabywcami ropy naftowej z Rosji od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

„Czy +cło+ to tylko mocne słowo, czy też faktycznie zostanie wprowadzone, to będzie wkrótce do sprawdzenia” - mówi Gao Jian, analityk Qisheng Futures Co. „Skala handlu ropą z Rosją jest duża, więc Donald Trump musi jeszcze rozważyć i ocenić +za i przeciw+” - dodaje.