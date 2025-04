Finansowe skutki antyizraelskich protestów

Jeden z najbardziej prestiżowych amerykańskich uniwersytetów może stracić część dotacji rządowych, liczących 9 mld dolarów. Powód – to zbyt słabe reakcje władz uczelni na antysemityzm.

Amerykańskie media informują o nadzwyczajnej kontroli dotacji, udzielonych przez amerykańską Administrację Uniwersytetowi Harwarda. Uczelnia korzysta z funduszy (rozłożonych na lata) przekazywanych przez Departamenty Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz przez Administrację Usług Ogólnych na łączną kwotę 8,7 mld dolarów, a także ma kontrakty na ponad 255 mln dolarów (m.in. poprzez swoje podmioty zależne) z rządem federalnym. Cytowana przez portal CNN Sekretarz Edukacji Linda McMahon w wydanym oświadczeniu wskazała na „niepowodzenie Harvardu w ochronie studentów na terenie kampusu przed dyskryminacją antysemicką – przy jednoczesnym promowaniu ideologii podziałów zamiast wolności dociekań”, co „poważnie zagroziło jego reputacji”.

Choć stojący na czele Harvardu Alan Garber - najwyraźniej obawiając się restrykcji - już wcześniej zwolnił dyrektora uczelnianego Centrum Studiów Bliskowschodnich oraz jego zastępcę, a po wszczęciu kontroli zapewniał o chęci współpracy z członkami Federalnej Komisji ds. Zwalczania Antysemityzmu, to jednak ma powody do obaw. Szczególnie że już Uniwersytet Columbia stracił 400 mln dolarów dofinansowania po analizach tej Komisji, a główny zarzut (jak podaje USA Tooday) to „ciągła bezczynność uczelni w obliczu uporczywych prześladowań studentów żydowskich” .

Przypomnijmy, że chodzi o antyizraelskie protesty, które rozpoczęły się po ataku Hamasu w październiku 2023 r. i nasiliły się w związku z trwającą wojną w Strefie Gazy, a które odbyły się na kampusach wielu amerykańskich uczelni. Na Columbia University były wyjątkowo liczne. Zaś demonstranci domagali się, by USA przestały popierać Izrael ze względu na tysiące ofiar cywilnych i kryzys humanitarny w Gazie. Równocześnie odbywały się także kontrprotesty. Natomiast po decyzji władz o odebraniu dofinansowania, prezydent Columbia University Iva League zrezygnowała ze stanowiska.

Agnieszka Łakoma