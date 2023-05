Pompy ciepła czyli gigantyczny rynek

Sprzedaż pomp ciepła w Europie wzrosła w 2022 r. o 40 proc., a w Polsce o 120 proc. w porównaniu do 2021 r. - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Dodał, że co trzecie sprzedane w naszym kraju urządzenie służące do ogrzewania pomieszczeń było pompą ciepła